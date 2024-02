Boldt vertraut Polzin - aber wie lange?

Am Tag der Entscheidung machte Jonas Boldt einen überaus aufgeräumten Eindruck. Der Sportvorstand des HSV sprach am Montagnachmittag über das Aus für Tim Walter, seine Verantwortung, die Nachfolgersuche - und er räumt Merlin Polzin eine Chance ein.

Der 33-jährige gebürtige Hamburger war 2020 als Assistent von und mit Daniel Thioune vom VfL Osnabrück zum HSV gewechselt, blieb auch nach dessen Freistellung. Boldt attestiert ihm "eine super Entwicklung" und legt sich fest: "In Rostock wird er zu 100 Prozent auf der Bank sitzen."

Damit gewinnt der Sportvorstand Zeit bei der Nachfolgersuche, er versichert jedoch ausdrücklich, dass Polzin die Möglichkeit bekomme, sich zu zeigen. In den Überlegungen, was nach dem kommenden Samstag passiert, sagt Boldt, "wird Merlin definitiv eine Rolle spielen, egal in welcher Konstellation. Die Überzeugung in ihn ist da."

Es ist mir ein bisschen zu wild geworden. Jonas Boldt

Die Überzeugung in Walter war verloren gegangen. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil wir mit Tim hier gemeinsam etwas aufgebaut und eine Euphorie entfacht haben. Aber ich habe die Gefahr gesehen, dass es aus dem Ruder läuft und habe uns deshalb zum Handeln gezwungen gesehen. Es ist mir ein bisschen zu wild geworden."

Dass die Themen, die jetzt zur Trennung geführt haben, die gleichen wie im Winter sind, verhehlt der Boss nicht. Ob er die vorweihnachtliche Entscheidung für Walter im Nachhinein anders getroffen hätte? "Auch das hätte uns keine Garantie gegeben", sagt er, "und ich weiß auch sehr wohl, was wir an Tim hatten: Seine Energie, seine Resistenz, sein Wille, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich sehe, wie wir die Vorbereitung auf die Rückrunde angegangen sind, wie wir auch das erste Spiel gegen Schalke angegangen sind, dann denke ich schon, dass es möglich gewesen wäre." Nur dauerhaft bekam Walter seine Mannschaft eben nicht stabilisiert. "Es ist kein Spieler zu mir gekommen und hat gesagt, der Trainer muss weg, aber ich habe eine gewisse Verunsicherung gespürt. Ich habe die letzte Überzeugung nicht mehr gespürt."

Boldt will "keinen Wechsel um 180 Grad"

Boldt ist sicher, dass dem HSV nicht grundlegende Dinge, sondern Nuancen zum Aufstieg fehlen. Deshalb soll es auch hinsichtlich des Spielstils keinen Trainer geben, der für einen kompletten Kurswechsel steht. "Wir wollen keinen Wechsel um 180 Grad vollziehen. Es gilt, an ein paar Stellschrauben zu drehen." Der besagte 2:0-Auftakterfolg auf Schalke habe seiner Meinung nach gezeigt, "dass es keine so großen Themen sind, die wir haben, dass wir nicht alles umkrempeln müssen in die andere Richtung, sondern, dass es um Anpassungen geht."

Baumgart und Wicky noch nicht kontaktiert

Ruhe und Stabilität sind Kernelemente, die Boldt verlangt. Zunächst von Polzin, dem mit Loic Favé ein weiterer waschechter Hamburger assistiert. Der frühere Co-Trainer des FC St. Pauli wurde im Januar als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums angestellt, soll ab Sommer die Regionalligamannschaft übernehmen - vorerst steht er bei den Profis auf den Platz, und der Auftritt der Mannschaft in Rostock könnte durchaus Einfluss darauf haben, wie lange das Duo verantwortlich ist. Die gehandelten Kandidaten wie Steffen Baumgart oder Ex-Profi Raphael Wicky wurden bislang noch nicht kontaktiert.

Dass die Trainerentscheidung auch für ihn persönlich entscheidend sein wird, weiß Boldt. "Natürlich beginnt alles bei mir selbst, ich bin am Ende verantwortlich. Dass wir jetzt mehrfach nicht aufgestiegen sind, das ist ein Fakt, den man einem Sportvorstand vorwerfen kann. Aber wir haben auch eine Menge zusammen erarbeitet, und ob meine persönliche Situation dadurch jetzt schwierig ist, damit beschäftige ich mich relativ wenig. Ich spüre Druck von außen ohnehin nicht so, sondern eher den Druck, die richtige Entscheidung zu treffen."