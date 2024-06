Bolay verstärkt Preußen Münster

Der erste externe Neuzugang für Preußen Münster nach dem Aufstieg in die 2. Liga steht fest. Vom SV Waldhof Mannheim kommt Linksverteidiger Luca Bolay an die Hammer Straße. Der 21-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison zwölf Partien für Mannheim in der 3. Liga, kam dabei auf einen kicker-Notenschnitt von 3,0. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.