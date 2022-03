Boland bleibt in Lübeck

Zum Saisonende läuft sein Vertrag aus, doch nun hat Mirko Boland ein neues Arbeitspapier beim VfB Lübeck unterschrieben. Der 34-jährige Routinier einigte sich mit dem Regionalligisten auf eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre.

Bleibt in Lübeck an Bord: Mirko Boland. imago images/Hübner

Er fühle sich weiterhin "topfit" und "in der Lage, in der Mannschaft voranzugehen", erklärte Mirko Boland zu seiner Vertragsverlängerung beim VfB Lübeck. Der 34-Jährige hat seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Drittliga-Absteiger bis 2024 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

"Mein Ziel ist es, mit dem VfB wieder in die 3. Liga zu kommen", stellte der Routinier klar. Im Moment rangiert Lübeck auf Rang acht der Meisterrunde in der Regionalliga Nord - und verlängerte jüngst bereits mit Trainer Lukas Pfeiffer.

Boland, der im Sommer 2020 von Adelaine United zurück nach Deutschland wechselte, kommt in dieser Saison auf 22 Einsätze und sechs Tore für den VfB. Am 1. April (19 Uhr) könnte der Mittelfeldspieler zum 23. Mal auflaufen: Dann steht das nächste Spiel zuhause gegen den VfB Oldenburg an.

Spielplan VfB Lübeck