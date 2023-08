Bohemians Prag: Riskanter Trip mit zwei Kängurus im Gepäck

So manches Vereinswappen verbirgt eine kuriose Geschichte. Zum Beispiel das der Bohemians Prag, auf dem ein Känguru zu sehen ist. Alles begann mit einer Absage.

Die tschechische Nationalmannschaft? Wollte nicht. Slavia Prag? Auch nicht. Dann vielleicht Viktoria Zizkov? Nein, auch das Team aus dem Prager Stadtteil sagte dem australischen Verband ab.

Irgendwie ja auch verständlich, dass keiner die Einladung nach Down Under annehmen wollte. Eine Flugreise kam 1927 nicht in Frage, mit dem Schiff war der Trip alles andere als ein Zuckerschlecken.

Vrsovice wird zu "Bohemians"

Ein Prager Vorortklub namens AFK Vrsovice war jedoch bereit, die Risiken und Strapazen auf sich zu nehmen. Am 7. April bestiegen 16 Spieler und zwei Funktionäre zunächst den Zug nach Neapel, 72 Stunden später legte das Dampfschiff ab. Auf dem Weg nach Australien stand sogar noch ein Testspiel an: Am 23. April gewann Vrsovice in Colombo im heutigen Sri Lanka (damals noch Ceylon) gegen eine Auswahl britischer Soldaten mit 4:2.

Das eigentliche Ziel erreichte der Klub erst am 5. Mai, also fast einen Monat nach der Abreise. Bei Vrsovice hatte man aber (wohl zu Recht) arge Bedenken, dass kein Mensch am anderen Ende der Welt den Vereinsnamen würde aussprechen können. Und so nannten sie sich schlicht "die Böhmen", beziehungsweise auf englisch: Bohemians.

15.000 Prager bejubeln auch zwei Kängurus

In Australien kickte der Klub gegen diverse Auswahlmannschaften, unter anderem auch dreimal gegen das australische Nationalteam. Von 19 Spielen gewann Vrsovice stolze 14. Beim Besuch in Brisbane staunte die Reisegruppe nicht schlecht. Sie bekam ein Geschenk, das nicht gerade Handgepäck-geeignet war - zwei lebende Kängurus. Es gelang dennoch, die Beuteltiere als Geschenk für den damaligen Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomas Masaryk, mit in die Heimat zu bringen, der sie aber gar nicht haben wollte. Er habe ja schon Pferde, soll Masaryk gesagt haben. Sie landeten später im Prager Zoo.

114 Tage hatte das Abenteuer gedauert, es sollte zu einer identitätsstiftenden für den gesamten Klub werden. "Die erfolgreiche Expedition wurde von 15.000 begeisterten Prager Bürgern auf der Wilson Station empfangen", heißt es auf der Homepage, die eben heute nicht den Namen des AFK Vrsovice trägt, sondern den von Bohemians. Der Klub benannte sich nach der Rückkehr um - und das Känguru landete im Vereinswappen.