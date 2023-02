Bogicevic ist beim TSV Steinbach Haiger ab sofort "immer eine Option"

Mit einem echten und einem gefühlten Neuzugang bereitet sich der TSV Steinbach Haiger auf die restliche Saison in der Regionalliga Südwest vor. Die bisherige Vorbereitung stimmt Trainer Pascal Bieler optimistisch.

Mehr zur Regionalliga Südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Seit drei Wochen befindet sich der TSV Steinbach Haiger in der Vorbereitung. Und Trainer Pascal Bieler hat kaum Grund zu klagen. "Drei Siege mit einem Torverhältnis von 17:1 gegen zwei Hessen- und einen Regionalligisten sind sicher nicht ganz so schlecht", schmunzelt der Coach, dem zudem die Spielweise gefällt.

So traten die Steinbacher auch beim jüngsten 3:0-Sieg bei Bayern-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg dominant und mit viel Offensivdrang auf. "Wir haben in der Zweikampfführung zugelegt und uns gegen einen gut organisierten Gegner auf schwierigem Geläuf einige Chancen erarbeitet", ist Bieler nach zwei Tests sowie fast allen Trainingseinheiten auf Kunstrasen vor allem "froh, dass wir auch Rasen spielen konnten". Dabei wechselte Bieler in jeder Partie nahezu komplett durch. "Zum Glück sind wir bisher ohne größere Verletzungen durchgekommen. Alle Spieler sind sehr engagiert und wollen sich zeigen."

Guthörl flexibel einsetzbar

Dazu zählt auch der "gefühlte Neuzugang" Donny Bogicevic. Der im Sommer aus Gießen gekommene Mittelfeldakteur absolvierte gegen den FSV Fernwald nach mehreren Verletzungen sein erstes Spiel, fiel gegen Hanau mit einer leichten Gehirnerschütterung aus, stand gegen Aschaffenburg aber wieder 45 Minuten auf dem Platz. "Er hat sein Potenzial vor allem in puncto Übersicht und robuster Zweikampfführung gezeigt und gegen Fernwald direkt getroffen", lobt Bieler, will aber Vorsicht walten lassen. "Wichtig ist, dass er verletzungsfrei bleibt, dann ist er immer eine Option für uns." Und auch Michael Guthörl, der einzige "echte" Winter-Neuzugang, überzeugte bisher. "Michael kann als Rechtsverteidiger, aber auch im Mittelfeld auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Er kniet sich rein und hat sich auch in der Kabine schnell eingefügt", so Bieler.

Aufgrund dessen hat der Coach auch noch keine konkrete Startelf für das erste Pflichtspiel im Hessenpokal-Viertelfinale bei Hessen Kassel im Kopf. Auch nicht auf der Torwartposition. Zwar war der etatmäßige Stammkeeper Markus Scholz der Einzige, der gegen Aschaffenburg 90 Minuten durchspielte, doch Konkurrent Kevin Ibrahim soll beim kommenden Test bei Bayern-Regionalligist Würzburger Kickers über die volle Spielzeit auflaufen.