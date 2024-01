Bogdan Criciotoiu verlängert bei der SG Schalksmühle-Halver

Der ehemalige rumänische Nationalspieler Bogdan Criciotoiu verlängert seinen laufenden Vertrag bei den SGSH DRAGONS vorzeitig bis zum 30.06.2025. Er wird beim Drittligisten in Schalksmühle und Halver nicht nur als Spieler sondern auch als Jugendtrainer arbeiten.

Bogdan Criciotoiu ist neben seiner Spieler-Laufbahn bereits ausgebildete A-Lizenz Inhaber und wird sich auch weiterhin als Jugendtrainer um die Nachwuchsförderung in Schalksmühle und Halver kümmern.

"Neben seinen Aufgaben als Vereinstrainer wird Criciotoiu, der hauptberuflich als Sportlehrer an der Humboldtschule in Halver aktiv ist, die vereinsinternen Handballcamps, individuellen Trainingsmaßnahmen sowie Verbandslehrgänge des HV Westfalen am Standort Schalksmühle unterstützen", so der Verein.

"Ich bin noch nicht lange in Schalksmühle und Halver, aber die Region ist mir schon jetzt ans Herz gewachsen", erklärte Bogdan Criciotoiu. "Seit 2022 war ich schon in verschiedenen Positionen im Club tätig. Ich persönlich glaube, dass die Traineraufgabe sehr gut zu meinem Temperament und Pragmatismus passt."

"Die Tatsache, dass der Club und ich dieselbe Vision verfolgen, macht mich sehr glücklich und motiviert mich für die Zukunft. Durch mein Engagement möchte ich eine Mannschaft mit jungen Leuten aufbauen und formen, die an ihre Chance glauben und das Ziel haben, in einigen Jahren höherklassigen Handball zu spielen", so der 33-jährige Familienvater, der mit seiner Familie in Halver lebt, zu seiner Vertragsverlängerung im Sauerland.