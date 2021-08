Bogarde als neue Allzweckwaffe

Der junge Niederländer Melayro Bogarde (19) kann viele Positionen spielen und so wichtige Praxis und Erfahrung sammeln.

Nun also auch hinten links. In den jüngsten Tests der TSG komplettierte Melayro Bogarde die Hoffenheimer Viererkette auf der für ihn eher ungewohnten Seite. Auch das löste der Rechtsfuß erstaunlich gut, weil er auch mit links einiges zu bieten hat. Gerade in Ballbesitz kann das gerade mal 19 Jahre junge Talent seine technischen Stärken, seine Übersicht und Ruhe auch in engen Situationen im wahrsten Sinne ausspielen.

Hoeneß: "Er ist technisch gut mit beiden Füßen"

Bogarde ist da flexibel und passt sich schnell neuen Anforderungen an. Und deswegen tauchte der Frühreife schon häufiger bei den Profis auf - auf unterschiedlichen Positionen. Die er zuweilen sogar mehrfach im Spiel wechselte. Als Innenverteidiger hat er sich versucht, als rechter Verteidiger, als Sechser, Achter oder als rechter Flügelmann in Grundordnungen mit Dreierkette. "Er ist ein polyvalenter Spieler, er ist vielseitig einsetzbar", hat auch Cheftrainer Sebastian Hoeneß schnell erkannt, unter dessen Vorgänger und Landsmann Alfred Schreuder hatte er erste Einsätze in der Bundesliga bekommen. "Er kann gut auch auf der Sechs spielen, aber auch als spielender Außenverteidiger, er ist technisch gut mit beiden Füßen", sagt Hoeneß, "verteidigen muss er hier und da noch besser, aber er ist noch ein junger Bursche."

Konkurrenzkampf mit Raum und John

Im Sommer 2018 war der Neffe von Winston Bogarde von Feyenoord Rotterdam in die Akademie nach Hoffenheim gewechselt und wird seit einiger Zeit als herausragendes Talent gehandelt. Erst kürzlich verlängerte Bogarde seinen Vertrag bei der TSG langfristig bis 2024 und soll nun in dieser Saison noch näher herangeführt werden und Spielpraxis sammeln. Da kommt ihm seine Vielseitigkeit durchaus entgegen. Hinten links wird sich planmäßig nun Neuzugang David Raum einfinden, zudem steht für diese Position mit Marco John ein weiteres Eigengewächs bereit, das in der Rückrunde erstaunlich stabil spielte. "Aber Melayro hat es zuletzt einen Tick besser gemacht als Marco, der aber auch noch mit der Wade Probleme hatte", erklärt Hoeneß.

Auch rechts darf Bogarde auf Chancen hoffen hinter dem dort gesetzten Pavel Kaderabek, auch wenn Hoeneß zuletzt verstärkt Mijat Gacinovic auf der für den Serben ungewohnten Abwehrposition testete. Auch als rechtes Glied einer Dreierkette ist Bogarde vorstellbar. Doch seine langfristig besten Perspektiven werden ihm im defensiven Mittelfeld nachgesagt, wo er seine Laufstärke, Umsicht und Technik wohl am besten einbringen dürfte. "Melayro ist ein hochtalentierter, technisch versierter und flexibler Defensivspieler, der auch schon auf europäischer Ebene vielversprechende Eindrücke hinterlassen konnte", sagt Alexander Rosen über das Eigengewächs, "unser Weg, Jahr für Jahr Talente aus der Akademie ins Profiteam zu übernehmen und ihnen dort das Vertrauen zu schenken, steht für sich und findet über die deutschen Grenzen hinaus Anerkennung." Bogarde ist ein gutes Beispiel.