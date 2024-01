Boey bei Bayern vorgestellt: "Ich bin bereit"

Sacha Boey (23) ist angekommen beim FC Bayern und könnte gleich gefragt sein. Der Neuzugang über die ersten Eindrücke.

Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Sacha Boey in seinem Leben schon einmal den Namen Conny Torstensson gehört hat. So wie viele, die sich außerhalb des Bayern-Kosmos' bewegen. Torstensson jedenfalls war bislang der einzige Spieler, der in einer Europacup-Saison gegen den FC Bayern gespielt hat und anschließend zum FC Bayern gewechselt ist. 1973/74 war das natürlich, Doppeltorschütze Torstensson scheiterte damals mit Atvidabergs FF im Elfmeterschießen an Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Co. und wechselte zwei Monate später die Seiten.

Sein Nachfolger Boey nun hat ebenfalls nachdrücklichen Eindruck hinterlassen an der Säbener Straße, in zwei Champions-League-Spielen verkaufte sich der Rechtsverteidiger mit Galatasaray teuer gegen den deutschen Meister, der beide Male nur mit Mühe gewann. "Ich habe Sacha davor auch schon gekannt", versicherte Sportdirektor Freund am Dienstag, zwei Monate nach dem letzten Spiel gegen Boey.

"In den Spielen", so Freund, "ist er uns nochmal aufgefallen, weil er sehr intensiv gespielt hat. Galatasaray hat generell einen sehr guten Fußball gegen uns gespielt, das waren wirklich schwierige Spiele. Und Sacha ist da herausgestochen mit seiner Art und Weise, und vor allem auch mit seiner Energie, die er am Platz immer wieder versprüht."

Diese Energie soll Boey nun möglichst zeitnah beim FC Bayern reinbringen. Weil links und rechts die Spieler wegbrechen, könnte der 23-jährige Franzose bereits am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Gladbach gefragt sein. "Ich bin bereit", erklärte Boey bei seiner Vorstellung auf Französisch. "Ich gebe mein Bestes und versuche, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Ich erwarte das Beste."

Boey: "Es ist eine Ehre, hier zu sein"

Boey gilt als introvertierter Zeitgenosse, ganz fokussiert auf sein Spiel. Über Stade Rennes und Dijon war der ehemalige U-20-Nationalspieler im Sommer 2021 bei Galatasaray in Istanbul gelandet, dort erst im zweiten Jahr zum Stammspieler aufgestiegen. Nun überwies der FC Bayern satte 30 Millionen Euro an den Bosporus. "Ich verspüre keinen Druck", sagt Boey. "Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich bin positiv aufgeregt und möchte jetzt Schritt für Schritt gehen."