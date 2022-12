Boevink wechselt endgültig zum SC Paderborn

Pelle Boevink gehört ab sofort zum Kader des SC Paderborn. Zuletzt war der Torhüter an den VfB Oldenburg verliehen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der SCP den 1,90 Meter großen Torhüter verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2025 ausgestattet. Zunächst war der aus dem niederländischen Hengelo stammende Keeper aber nochmal an den VfB Oldenburg verliehen worden und sollte dort Spielpraxis sammeln. Nun wird der 24-Jährige aber fest zum SCP wechseln, eine Klausel macht den vorzeitigen Wechsel möglich.

Pelle kann sich nun in Paderborn akklimatisieren und an das Niveau der 2. Bundesliga gewöhnen. Robin Trost, Leiter der Paderborner Lizenspieler-Abteilung

"Wir beobachten die Entwicklung von Pelle schon seit längerem genau und halten den Zeitpunkt für sehr gut geeignet, um jetzt den endgültigen Wechsel zu vollziehen", erklärt Robin Trost, Leiter der Lizenspieler-Abteilung beim Zweitligisten, den Wechsel. "Neben seiner Physis bringt Pelle sehr gute fußballerische Voraussetzungen mit und wir sehen in ihm einen Torhüter mit enormen Entwicklungspotenzial. Pelle kann sich nun in Paderborn akklimatisieren und an das Niveau der 2. Bundesliga gewöhnen."

Pelle Boevink spielte seit dem Sommer 2020 beim VfB und schaffte mit den Oldenburgern den Sprung in die 3. Liga. Dort wechselte er sich meistens mit Sebastian Mielitz zwischen den Pfosten ab und kam zehnmal zum Einsatz (kicker-Note 3,20). Erfahrungen sammelte der Schlussmann zuvor auch beim SSV Jeddeloh II in der Regionalliga und in den Nachwuchsteams des FC Groningen und FC Twente, für die er sogar in den Profikader berufen wurde, aber in der Eredivise ohne Einsatz blieb.

