Boetius nach Hodenkrebs-Erkrankung zurück - Boateng krank

Das ging schnell: 26 Tage nach der Schockdiagnose Hodenkrebs nahm Herthas Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Über sich und seinen tags zuvor "harmlos und ruhig und entsprechend meinem Alter" gefeierten 44. Geburtstag mochte Sandro Schwarz gar nicht groß reden. Ein Ständchen der Mannschaft bekam der Trainer nach dem trainingsfreien Montag am Dienstag ebenso wie das andere Geburtstagskind Agustin Rogel (wurde am Montag 25), aber dann lenkte Schwarz den Fokus weg von sich selbst. "Die eigentliche Geschichte - das ist die Rückkehr von Djanga", sagte der Coach und hatte uneingeschränkt recht.

Neuzugang Boetius (28), der sich nach der Hodenkrebs-Diagnose einer Operation, aber keiner Chemotherapie hatte unterziehen müssen, absolvierte am Dienstag die 70-minütige Einheit komplett. "Wir freuen uns alle. Das ist das Schöne an diesem Tag, dass Djanga wieder bei uns ist", sagte Schwarz. "Er war auch schon in den vergangenen Tagen in der Kabine dabei. Das merkt man direkt - am Geräuschpegel und seinem Lachen. Als die Diagnose kam, war es sehr emotional, da war eine Niedergeschlagenheit in der Mannschaft. Deswegen tut es gut, ihn nach so kurzer Zeit wieder auf dem Platz dabei zu haben."

Boateng wegen eines Infekts nicht im Training

Bei den Spielformen war der Niederländer am Dienstagnachmittag der neutrale Part. "Wir schauen mal, wie schnell er sein Pensum steigern kann und was die Daten sagen", sagte der Coach, der beim Start in die neue Trainingswoche auf Kevin-Prince Boateng (Infekt) verzichten musste und Stevan Jovetic "aus Gründen der Belastungssteuerung" vorzeitig auf den Weg in die Kabine schickte.

Individuell arbeiteten Linus Gechter, Jessic Ngankam, Kelian Nsona und Filip Uremovic. Innenverteidiger Gechter hatte nach seiner Mandel-Operation für Herthas U23 in der Regionalliga Nordost gegen Energie Cottbus (0:5) am Freitag sein Comeback gegeben und durchgespielt. "Linus wird noch etwas brauchen, um wieder in diesen Rhythmus reinzukommen", erklärte Schwarz, der seine Schwerpunkte für die neue Woche umriss: "Unser Spielaufbau, unser Raumverhalten, präzise erste, vorletzte und letzte Pässe, dazu das Vorwärtsverteidigen und das Pressingverhalten aus der Grundordnung heraus - diese Themen nehmen wir aus dem Leipzig-Spiel in die neue Woche mit."

Die Woche, die mit der Boetius-Rückkehr so positiv begann, soll am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schalke auch positiv enden: mit dem ersten Saison-Heimsieg. Was dafür nötig ist, weiß Schwarz sehr genau: "Wir brauchen Intensität in unserem Spiel - das ist der Anker, um Spiele erfolgreich zu bestreiten. Wir wissen, dass wir Leistung produzieren. Das müssen wir uns auch in dieser Woche neu erarbeiten." Dann, hofft Schwarz, kommt nach Wochen, in denen Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis standen, auch die Belohnung.