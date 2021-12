Boetius bekommt Rückendeckung von Svensson

Schon als Spieler war Bo Svenssons Bilanz gegen die Bayern positiv, als Coach triumphierte er beim einzigen Vergleich im April dieses Jahres. Der letzte Trainer, der seine ersten beiden Duelle mit Bayern gewann, war übrigens Bremens Dixie Dörner 1996.

Svensson wäre nicht Svensson, wenn er sich ausmalen würde, was ihm ein Sieg bei den Bayern (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bedeuten könnte. "Darüber mache ich mir keine Gedanken", sagte der 42-Jährige trocken bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

An positiven Erfahrungen gegen den Rekordmeister mangelt es dem ehemaligen Innenverteidiger jedenfalls nicht. Als Spieler gelangen ihm drei Siege und zwei Unentschieden gegen den FC Bayern, lediglich zweimal ging er als Verlierer vom Platz. Hinzu kommt das 2:1 am 24. April 2021, das erste Duell als Cheftrainer.

"Wir können uns mit einer der vier besten Mannschaften der Welt messen und freuen uns auf die Herausforderung", betonte Svensson. Personell ist sein Kader unverändert. Alexander Hack, der nach dem 3:0 gegen Wolfsburg etwas angeschlagen war und im Training etwas kürzertrat, ist seit Mittwoch wieder dabei.

Trio fehlt verletzungsbedingt

Dominik Kohr, Anderson Lucoqui und Jeremiah St. Juste fehlen nach wie vor verletzungsbedingt. Kohr macht nach seiner Oberschenkelverletzung zwar gute Fortschritte im Aufbautraining mit Reha-Coach Axel Busenkell, ein Comeback vor der Winterpause ist jedoch unwahrscheinlich. "Wir wollen kein Risiko eingehen und eine erneute Verletzung vermeiden. Dominik ist ein Spieler, der auch Trainingsreize und -intensität braucht, um seine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Es ist viel vernünftiger, ihn langsam aufzubauen", sagte Svensson.

Nachdem gegen Wolfsburg das 05-Spiel kaum Wünsche offenließ, werden kaum Veränderungen in der Startelf erwartet. Allerdings sagte Svensson: "Wir haben eine englische Woche vor der Brust, in der wir mehr als elf Spieler benötigen werden. Die Frage ist, welche Qualitäten brauchen wir am Samstag, welche Herangehensweise ist die beste, um den Gegner vor große Probleme zu stellen? Es gibt mehr als elf Spieler, die bereit sind."

Gegen Wolfsburg war Jean-Paul Boetius auf die Bank rotiert, auf der Doppel-Acht spielten Jae-Sung Lee und Leandro Barreiro. Auch durch die Hereinnahme von Anton Stach auf die Sechserposition hat Mainz mehr Zugriff im Mittelfeld gewonnen. "Jean-Paul legt eine gute Trainingswoche hin. Er war ein wertvoller Spieler, er ist ein wertvoller Spieler und wird auch in Zukunft ein wertvoller Spieler für uns bleiben", erklärte Svensson.