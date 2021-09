Böse Erinnerungen der gebeutelten Auer

Erstmals in der Vereinsgeschichte ist der FC Erzgebirge Aue nach sechs Spielen in der 2. Liga noch ohne Sieg und nun kommt ausgerechnet der SC Paderborn.

Sechs Spiele, kein Sieg, den drei Unentschieden zu Beginn der Saison folgten zuletzt drei Niederlagen, lediglich zwei Tore auf dem Konto - Rote Laterne. Die Alarmglocken schrillen im Erzgebirge.

Dass es am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn geht, macht die Sache für Aue keineswegs leichter, auch wenn die Ostwestfalen jüngst gegen den FC Schalke mit 0:1 den Kürzeren zogen.

Auch die Sachsen verloren zuletzt auf eigenem Platz mit 0:1, gegen Fortuna Düsseldorf. Kapitän Martin Männel sah dennoch Anzeichen, die Hoffnung auf Besserung machen.

Männel: "Wir dürfen den Kopf nicht verlieren"

Der Keeper möchte rein von der Leistung her an die Partie gegen Düsseldorf anknüpfen. "Wir sind von der Art und Weise her deutlich anders aufgetreten als zuletzt. Es hat trotzdem keine Punkte gebracht", so Männel. Und will mit gutem Beispiel vorangehen. "Wir dürfen auch mit dem nicht so optimalen Tabellenplatz nicht den Kopf verlieren. Wir müssen einfach ehrlich und hart weiterarbeiten, die Fehler abstellen. Dann werden wir uns nach und nach da unten herausarbeiten", ist sich der Kapitän sicher.

Historisches Debakel gegen Paderborn

Allerdings spukt im Hinterkopf auch noch der 9. Mai dieses Jahres: 3:8! Drei Tore Aue, acht Paderborn! Und das nach einer zeitigen 2:0-Führung der Veilchen nach vier Minuten. Jetzt kommt es wieder zu dieser Partie.

Nach dem Debakel gegen Paderborn vor gerade einmal vier Monaten quittierte Chefcoach Dirk Schuster im Erzgebirge seinen Dienst. Für seinen Nachfolger Aleksey Shpilevski würde die Luft nach einer möglichen weiteren Pleite ebenfalls immer dünner.