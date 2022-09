Böse Erinnerungen an 2001 und 2010: Zahlen zur Bayern-Krise

Es war die erste Saisonniederlage im elften Pflichtspiel. Und doch ist das 0:1 in Augsburg für den FC Bayern nicht nur atmosphärisch, sondern auch statistisch ein schmerzhafter Einschnitt.

Es läuft nicht in der Bundesliga: Serge Gnabry, Thomas Müller, Joshua Kimmich & Co. unterlagen am Samstag in Augsburg. IMAGO/kolbert-press