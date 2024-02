Böllerwurf von Augsburg: DFB verkündet Strafmaß und lobt Hoffenheims Vorgehen

Im November 2023 waren nach einem Böllerwurf in Augsburg 13 Menschen verletzt worden, Hoffenheimer Fans wurden als Täter ausfindig gemacht. Nun gab der DFB das Strafmaß für die TSG bekannt.

Noch am Abend des Vorfalls am 11. November 2023 hatte die TSG schnell und eindeutig Position bezogen nach dem unsäglichen Böllerwurf im Hoffenheimer Block beim Spiel in Augsburg (1:1). Auch Geschäftsführer Sport Alexander Rosen hatte keinen Raum für Interpretationen gelassen. "Dieses verantwortungslose Verhalten Einzelner ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich möchte mich an dieser Stelle erneut für die schnelle und gute Reaktion wie Kommunikation aller Beteiligten bedanken, von der Polizei über die Verantwortlichen beim FC Augsburg, den Schiedsrichter bis hin zum Sanitäts- und Sicherheitsdienst", so Rosen.

Die schnellen und klaren Reaktionen haben die Kraichgauer vor einer höheren Strafe bewahrt. Laut einer Pressemeldung Hoffenheims habe der DFB dem Klub "vorbildliches Verhalten" bei der Aufarbeitung attestiert und deswegen die Strafe auf 20.000 Euro reduziert.

"Wir wissen es sehr zu schätzen, dass der DFB gleich mehrere Aspekte zur Bewertung dieser irrsinnigen Tat berücksichtigt hat. Bedanken möchten wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal bei unserer aktiven Szene, die maßgeblich dazu beigetragen hat, den Täterkreis schnell auszumachen", wurde Rosen diesmal zitiert. Knapp zwei Monate nach dem Böllerwurf von Augsburg sitzt einer der beiden Tatverdächtigen noch immer in Untersuchungshaft.

Straferschwerend fiel laut der Hoffenheimer ins Gewicht, dass durch den Böller mehrere Menschen verletzt wurden und die Partie lange unterbrochen werden musste. "Unter Abwägung dieser Strafzumessungsgesichtspunkte beantragt der DFB-Kontrollausschuss eine Geldstrafe in Höhe von nur 20.000 Euro, die im summarischen Verfahren gerade noch vertretbar erscheint", hieß es von Seiten des Verbands. Der DFB verwies zudem darauf, dass "Vorkommnisse der vorliegenden Art keinen für eine standardisierte Betrachtung geeigneten Fall im Sinne der Richtlinien für die Arbeit des Kontrollausschusses in sportgerichtlichen Verfahren gegen Vereine und Kapitalgesellschaften" darstellen.

Die Partie war in der 56. Spielminute von Schiedsrichter Dr. Felix Brych rund sieben Minuten lang unterbrochen worden, sie endete 1:1.