Knapp zwei Monate nach dem Böllerwurf von Augsburg sitzt einer der beiden Tatverdächtigen noch immer in Untersuchungshaft. Die Dauer der Maßnahme ist zumindest bemerkenswert.

47 Tage ist es nun her, dass zahlreiche Zuschauer der Bundesligapartie zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim (1:1) einen heftigen Schock erlitten haben dürften. Ein heftiger Knall sorgte für eine Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Schnell stellte sich heraus, dass im Gästeblock ein Böller geworfen wurde, zwei 28-Jährige sollen dafür verantwortlich sein. Elf Personen wurden dabei verletzt, zumindest jedoch nicht schwer, wie die Polizei mitteilte. Die TSG verurteilte die Aktion, lobte ihre Fans für die Hilfe bei der Identifizierung der mutmaßlichen Täter und verhängte direkt lebenslanges Stadionverbot.

Und auch die Ermittlungsbehörden handelten umgehend, das Duo musste in Untersuchungshaft. Einer der beiden Verdächtigen ist mittlerweile auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft (StA) Augsburg bestätigt. Verdächtiger Nummer zwei allerdings noch nicht, so die StA weiter: "Ein anderer Beschuldigter befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an und werden weiterhin umfassend und ergebnisoffen geführt. Mit einem Abschluss der Ermittlungen kann nach aktuellem Stand im ersten Quartal 2024 gerechnet werden."

Prof. Dr. Info Bott: "Lange Haftzeit ist bemerkenswert"

Beinahe sieben Wochen U-Haft findet Prof. Dr. Info Bott zwar per se "noch nicht außergewöhnlich. Grundsätzlich kann die Untersuchungshaft bis zu sechs Monate dauern", erklärt der Rechtsanwalt. Allerdings stellt der Strafrechtsexperte und Inhaber der Düsseldorfer Kanzlei Plan A auch fest: "Bemerkenswert ist die lange Haftzeit allerdings, weil aufgrund des Böllerwurfs keine Straftat von erheblichem Gewicht im Raum steht und die Strafverfolgungsbehörden offensichtlich trotzdem davon ausgehen, dass der Freiheitsentzug verhältnismäßig ist."

Sprich, dass eine entsprechende Verurteilung zustande kommt. Zuletzt hatten mehrere Fanszenen Kritik geübt und der Staatsgewalt Unverhältnismäßigkeit vorgeworfen. Andererseits hatte es auch seitens der Anhängerschaften Eskalationen gegeben, ob nun seitens eines versprengten Duos wie im Falle des Böllerwurfs von Augsburg oder bei größeren Auseinandersetzungen wie im Vorfeld der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart.