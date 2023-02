Böller, Rauchtöpfe, Raketen: Hohe Geldstrafe für Braunschweig

Das Verhalten eines Teils seiner Fans kommt Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig teuer zu stehen.

Die Niedersachsen-Derbys zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 birgen stets Brisanz, die Fanlager mögen sich nicht besonders, um es gelinde auszudrücken. Das Spiel des BTSV an der Leine vom 8. Spieltag (1:1) im September 2022 wird nun jedoch richtig teuer für die Eintracht.

Satte 88.500 Euro Geldstrafe

Das DFB-Sportgericht hat die Braunschweiger "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 88.500 Euro belegt", wie der Verband mitteilte. Davon kann der Verein bis zu 29.500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Nach Angaben des DFB zündeten Braunschweiger Zuschauer vor Beginn der Begegnung fünf Böller, kurz nach Anpfiff dann weitere zehn sowie 20 Rauchtöpfe und 20 Raketen.

Durch die starke Rauchentwicklung musste die Begegnung für rund drei Minuten unterbrochen werden. In der zweiten Hälfte beziehungsweise nach Spielschluss folgten weitere 22 Böller, ein Rauchtopf und 50 Bengalos.

Späte Niederlage gegen den SV Darmstadt 98

Nach der Partie beim Hamburger SV (2:4) und dem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) bekam es Eintracht Braunschweig zuletzt mit dem SV Darmstadt 98 zum dritten Mal in Folge mit einem Spitzenteam zu tun. Und die Elf von Chefcoach Michael Schiele durfte am Böllenfalltor lange auf einen Coup hoffen, stand am Ende aber trotz der Führung von Manuel Wintzheimer mit leeren Händen da. Darmstadts Phillip Tietz drehte die Partie in der Nachspielzeit (90.+1) noch zu Gunsten der Lilien (2:1).

Am Freitag empfängt die Eintracht, derzeit Tabellen-14., Holstein Kiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und hofft auf den fünften Heimsieg in dieser Saison.