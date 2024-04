Böller, Rauchtöpfe, Raketen: 197.875 Euro Strafe für Eintracht Braunschweig

Das Verhalten eines Teils der Fans beim Niedersachsen-Derby in Hannover kommt Braunschweig teuer zu stehen.

Eintracht Braunschweig muss tief in die Tasche greifen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat dem BTSV den finalen Strafantrag im Verfahren zum Abbrennen von Pyrotechnik und Vandalismus beim Auswärtsspiel in Hannover am 5. November 2023 zukommen lassen. Demnach müssen die Löwen eine Verbandsstrafe in Höhe von insgesamt 197.875 Euro bezahlen.

Davon kann der Verein bis zu 66.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2024 nachzuweisen wäre.

Mehrere Spielunterbrechungen nach Bengalischem Feuer

Im Rahmen des Zweitligaspiels bei Hannover 96 zündeten Braunschweiger Anhänger nach Angaben des DFB mindestens 69 Böller, 42 Bengalische Feuer, 15 Rauchtöpfe, sieben Raketen, fünf Feuerwerksbatterien sowie zwei Leuchtspuren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Partie 4:45 Minuten verspätet angepfiffen. In der 41. Minute warf ein Braunschweiger Zuschauer ein Bengalisches Feuer auf das Spielfeld, was zu einer Unterbrechung von 1:15 Minuten führte, in der 52. Minute musste das Spiel für 1:15 Minuten unterbrochen werden, weil zwei weitere Bengalische Feuer aus dem Braunschweiger Zuschauerblock auf das Spielfeld geworfen wurden. In der 89. Minute warfen Braunschweiger Zuschauer erneut fünf Bengalische Fackeln auf das Spielfeld, nach Spielende drei weitere in den Nachbarblock.

Die Höhe der Sachbeschädigungen betrug laut Angaben von Hannover 122.483,16 Euro

Darüber hinaus zerstörten Braunschweiger Anhänger vor Spielbeginn auf der gesamten Länge des Gästebereichs mittels eines "Nothammers" die Sicherheitsverglasung. Auch die Stahlabtrennung zum Heimbereich wurde massiv beschädigt. Im gesamten Spielverlauf wurden im Gästebereich nach DFB-Angaben zudem 352 Sitzschalen beschädigt. Teilweise wurden Sitze mitsamt der Stahl-Unterkonstruktion in den Unterrang geworfen. Weitreichende Sachbeschädigungen entstanden auch im Sanitärbereich. Die Höhe der Sachbeschädigungen betrug laut Angaben von Hannover 122.483,16 Euro.

Die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sieht vor, dass das Strafmaß bei einer Identifizierung und Inregressnahme von mindestens zwei Tätern um 50 Prozent reduziert wird. Die Ermittlungen der Polizei Hannover sind abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Hannover übergeben worden. Sobald von dort die Daten an Eintracht Braunschweig übermittelt worden sind, wird in jedem Einzelfall die Umsetzung einer möglichen Inregressnahme durch die Löwen geprüft, teilte der Verein mit.

Am Samstag empfängt der abstiegsbedrohte BTSV den Hamburger SV (13 Uhr, LIVE! bei kicker).