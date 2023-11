Böller auf Union-Block: Keine Verletzte in Neapel

Beim Auswärtsspiel von Union Berlin bei der SSC Neapel wurden Böller auf den Auswärtsblock geworfen. Offenbar blieb es ohne gesundheitliche Folgen, wie die Berliner wissen ließen.

Die Partie in Neapel stand unter keinem guten Stern. Denn schon in der Nacht zum Mittwoch kam es zwischen Anhängern des Bundesligisten und der Polizei zu schweren Zusammenstößen. Das setzte sich im Stadio Diego Armando Maradona am Abend fort.

Für alle deutlich hörbar gab es während der Partie mehrere laute Explosionen von Böllern. Das perfide: Die Knallkörper wurden bewusst Richtung Gästeblock geworfen. Laut Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit landeten insgesamt neun Böller und eine Leuchtfackel im Bereich der rund 2500 Anhänger aus Berlin. Am späten Abend hieß es, ein Täter sei ermittelt und verhaftet worden.

Fischer: "Bin zusammengezuckt"

"Natürlich habe ich es mitbekommen. Es war wirklich nicht zu überhören, wie laut diese Böller waren", erzählte später auch Union-Trainer Urs Fischer: "Bei dem ein oder anderen bin ich auch zusammengezuckt, weil man ja nicht vorbereitet ist auf solche Situationen." Es sei einfach wahnsinnig gefährlich, in einem vollen Stadion solche Dinge zu zünden.

Da der Block zusätzlich durch ein seitliches Netz geschützt war, fanden nicht alle geworfenen Böller ihr Ziel, aber selbst die Detonationen alleine können nur durch ihre Lautstärke gefährlich sein, sodass gesundheitliche Folgen nicht ausgeschlossen sind.