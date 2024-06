Böhnke schließt sich Aubstadt an

Max Böhnke wird nach dem Abstieg mit dem SV Schalding-Heining weiter in der Regionalliga spielen, da er zum TSV Aubstadt wechselt. Für den SVS kam der beim 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth ausgebildete 20-jährige Torwart vergangene Saison auf 34 Regionalliga-Einsätze. Böhnke verrät in einer Meldung seine Beweggründe: "Zum Wechsel nach Aubstadt kam es aufgrund des Abstiegs von Schalding. Man kennt sich innerhalb der Regionalliga und deshalb war der Kontakt auch schon da. Es gab verschiedene Angebote, bei Aubstadt hatte ich aber das beste Gefühl." Zu seinem neuen Verein meint Böhnke: "Als Tabellenvierter der letzten Saison liegt die Messlatte erstmal sehr hoch. Es hat sich herumgesprochen, dass in Aubstadt professionell und nachhaltig gearbeitet wird, das hat sich dann nach Gesprächen mit den Verantwortlichen auch bestätigt, was dann den finalen Ausschlag zum Wechsel gegeben hat."