Bö-Brüder machen positiven Corona-Test öffentlich

Die Bö-Bruder feiern in Nove Mesto einen Doppelsieg im Sprint und dann auch im Verfolger. In das Rennen am Samstag gingen sie trotz eines positiven Corona-Tests.

Tarjei Bö (li.) und Johannes Thingnes Bö, hier mitdem drittplatzierten Martin Ponsiluoma (v. li.), trugen bei der Siegerehrung Masken. IMAGO/CTK Photo