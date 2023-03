Bö-Brüder feiern Doppelsieg im Sprint - Rees nach Fehlschuss Achter

In Nove Mesto zeigte Johannes Thingnes Bö einmal mehr, dass er zurzeit das Maß aller Dinge im Biathlon ist. Das komplette Podium befand sich in norwegischer Hand.

Nach der medaillenlosen Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof haben die deutschen Biathlon-Herren auch zum Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto einen Podestplatz verpasst. Beim 15. Saisonsieg von Norwegens Dominator Johannes Thingnes Bö belegte Roman Rees am Donnerstag als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) den achten Platz im Sprint über zehn Kilometer. Bei Rees blieb im Liegendanschlag eine Scheibe stehen. Er kam mit einem Rückstand von 1:27,4 Minuten auf den Gesamtweltcup-Führenden ins Ziel.

Bö, der durch seinen Erfolg die Weltcup-Sprintwertung vorzeitig für sich entschied, ließ der Konkurrenz mit der schnellsten Laufzeit keine Chance und leistete sich am Schießstand keinen Fehler. Im Gegenteil: Im Stehendschießen legte er eine beeindruckende Schnellfeuereinlage hin. Zweiter wurde sein ebenfalls fehlerfreier Bruder Tarjei Bö mit 30 Sekunden Rückstand. Das Treppchen komplettierte mit Vetle Sjastad Christiansen (1 Fehler/+1:15,2 Minuten) ein weiterer Norweger.

Nawrath und Zobel mit je drei Fehlern

Der frühere Weltmeister Benedikt Doll musste zweimal in die Strafrunde. "Da wusste ich, dass die Top-Platzierung weg ist. Das war so sinnlos und ist sehr ärgerlich", sagte Doll nach dem ersten Weltcup-Rennen seit der Heim-WM in der ARD. Er belegte auch dank der siebtschnellsten Laufzeit am Ende noch den zwölften Platz (+1:45,0 Minuten). Justus Strelow (+1:55,8 Minuten) wurde mit einem Schießfehler 16.

Johannes Kühn verfehlte beim zweiten Schießen zweimal das Ziel. Dadurch fiel er auf Rang 20 zurück (+2:16,6 Minuten). Auch Philipp Nawrath als 30. (3 Schießfehler/+2:32,6 Minuten) und David Zobel als 38. (3/+2:46,1) spielten bei der Entscheidung um die vorderen Platzierungen keine Rolle.

Was den Deutschen einmal mehr blieb, war die pure Bewunderung für den großen Dominator. "Bei ihm kommt alles zusammen. Sein Stehendschießen ähnelt schon einer Showeinlage", sagte Rees über den jüngeren Bö-Bruder. "Ich habe mich läuferisch ganz gut gefühlt. Im Ziel war ich über den Rückstand erschrocken. Ich weiß nicht, wie er das macht", fügte Strelow an.