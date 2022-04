Angstgegner Bodö/Glimt: Roma verliert erneut in Norwegen

FK Bodö/Glimt entwickelt sich in der Europa Conference League zu einem echten Angstgegner für die AS Rom. Nach dem 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel war klar: Die Roma gewinnt auch das dritte Spiel gegen den norwegischen Meister nicht.

Norwegischer Jubel, Römisches Entsetzen. UEFA via Getty Images

Die AS Rom musste im Viertelfinal-Hinspiel der Europa Conference League nach Norwegen und traf dort auf Bodö/Glimt - schon wieder. Die Erinnerungen der Roma an das Aufeinandertreffen in der Gruppenphase dürften keine guten gewesen sein. Im Hinspiel kam José Mourinhos B-Team mit 1:6 böse unter die Räder und auch im Rückspiel kamen die Giallorossi zuhause nicht über ein 2:2 hinaus.

Im dritten Aufeinandertreffen erwies sich der norwegische Meister erneut als äußerst unangenehmer Gegner. Die Hausherren standen defensiv meist sicher und wurden offensiv auch ein ums andere Mal vorstellig. Die beste Chance der ersten Hälfte vergab Saltnes, der nur das Außennetz traf (13.).

Pellegrini wuchtig zum 1:0

Bei der Roma war vieles Stückwerk, schnell nach vorne ging es selten - aber wenn, dann wurde es gefährlich. Abraham scheiterte nach technisch feiner Ballmitnahme inklusive geschmeidiger Drehung am klasse reagierenden Keeper Haidik (37.). Beim nächsten schnell vorgetragenen Angriff war der Torhüter dann aber noch vor der Pause überwunden: Mkhitaryan ließ am Strafraum in den Lauf zu Pellegrini klatschen und der Kapitän setzte die Kugel aus spitzem Winkel wuchtig unter die Latte (43.).

Saltnes fälscht zum Ausgleich ab

Die Roma tat nach der Führung nicht mehr als nötig und wurde für die Passivität bestraft. Wembangomos Schuss aus der Distanz fälschte Saltnes mit dem unteren Rücken noch ab, Rui Patricio konnte die Richtung nicht schnell genug ändern - der Ausgleich (55.).

Angstgegner Bodö/Glimt

In der Schlussphase legten die Giallorossi einen anderen Gang ein, wenn auch nur einen minimal höheren. Pellegrini zwang Haikin aber immerhin mal zu einer Parade (71.). Insgesamt war die Roma aber zu behäbig, vieles blieb dem Zufall überlassen, defensiv schlichen sich zudem Unaufmerksamkeiten ein - und das nutzte Bodö/Glimt eiskalt aus.

Pellegrino schlug einen Freistoß von rechts scharf auf den ersten Pfosten, wo Vetlesen völlig frei zum Kopfball kam, der eingewechselte Vina fälschte die Kugel ins eigene Tor ab (88.). Damit kassierte die Roma im dritten Spiel im laufenden Wettbewerb gegen Bodö/Glimt die zweite Niederlage - und hat augenscheinlich einen neuen Angstgegner.

Der vierte Anlauf auf einen Sieg, der für ein Erreichen des Halbfinals auch vonnöten ist, wird dann im Rückspiel kommenden Donnerstag unternommen (21 Uhr). Zuvor hat die Roma in der Serie A erst einmal Schlusslicht Salernitana (Sonntag, 18 Uhr) zu Gast.