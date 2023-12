Bode über Werder-Wunder gegen Anderlecht: "Rufer war ein bisschen wie Kane"

Werder gegen alle Rückstände: 30 Jahre nach einem der vier "Wunder von der Weser" blickt Marco Bode (54) zurück.

Die Partien, die den Begriff vom "Wunder von der Weser" ursprünglich mal begründeten, sagt Marco Bode, "waren ja noch vor meiner Zeit". Im November 1987, als dem SV Werder Bremen erstmals eine Aufholjagd samt dem Einzug ins UEFA-Cup-Achtelfinale gelang (6:2 nach Verlängerung im Rückspiel nach 1:4 im Hinspiel bei Spartak Moskau), spielte der damals 18-Jährige noch für den VfR Osterode im Harz. Und als sich rund ein Jahr später in Bremen noch einmal Ähnliches ereignete, diesmal durch ein 5:0 gegen den BFC Dynamo nach 0:3-Hinspielniederlage im Europapokal der Landesmeister, hatte Bode einen Tag zuvor noch drei Tore in der Oberliga erzielt - für die Werder-Amateure.

Als das Drehen von nahezu aussichtslosen Rückständen im kommenden Jahrzehnt dann aber endgültig zum Mythos am Osterdeich wurde, war Bode noch zweimal Teil eines solchen von insgesamt vier Wundern - letztmals geschehen im Dezember 1999 im UEFA-Cup (4:0 nach 0:3 gegen Lyon). Beim 5:3 in der Champions League gegen RSC Anderlecht wiederum bog Werder ein 0:3, was bis zur 65. Minute Bestand hatte, noch in einen Sieg um. Am 8. Dezember jährt sich diese Partie zum 30. Mal.

Herr Bode, man darf davon ausgehen, dass der Abend in Ihrer 13-jährigen Werder-Profikarriere haften blieb?

Ja, definitiv. Wobei man immer ein wenig vorsichtig sein muss, ob nur das Spiel wirklich haften geblieben ist - oder ob es eben, weil so berühmt, zwischendurch immer mal wieder zu Jubiläen wie diesem hervorgeholt wird. Ich habe auch nicht mehr jedes Detail im Kopf, aber so blöd das klingt: Es kommt ja auch immer darauf an, was man selbst erlebt hat. Und ich weiß noch, dass ich damals eben das 4:3 geschossen habe und ich meine, der Kommentator hat so etwas gesagt wie: Ausgerechnet Marco Bode, der ja sonst nicht immer trifft.

War das nicht so?

Doch, doch. (lacht) Ich war ja nie der klassische Torjäger. Ich habe im linken Mittelfeld gespielt, mich aber bei Flanken immer vorne mit rumgetrieben. Ich habe die Rolle etwas anders interpretiert. Heute würde man das so vielleicht nicht mehr so spielen.

Damals lagen Sie mit Werder nach 33 Minuten 0:3 hinten, als Deutscher Meister. Wie verlief eine Halbzeitansprache von Otto Rehhagel dann?

Was genau passiert ist, weiß ich nicht mehr, aber da ich Otto ja sehr gut kenne, wird das sicher nicht ganz einfach gewesen sein. Er hat nicht immer gleich reagiert, und ich glaube nicht, dass er damals laut geworden ist, sondern eher an unsere Ehre appelliert hat, uns nicht zu blamieren.

Wann entstand das Gefühl, die Partie könnte noch kippen?

Mit dem 2:3. Erst hat Wynton Rufer getroffen (66. Minute, d. Red.), dann stand Rune Bratseth nach einer Flanke in der Luft, der Torwart kam raus, aber nicht an den Ball und Rune hat ins leere Tor geköpft. Das war der Punkt, wo wir dachten: Wir können das jetzt drehen.

Bernd Hobsch traf zum Ausgleich, Sie zum 4:3 - 17 Minuten nach dem 1:3.

Da war schon eine sensationelle Stimmung im Weserstadion, auch wenn es damals noch die Laufbahn gab. Wir waren ja die erste deutsche Mannschaft, die in die Gruppenphase der Champions League eingezogen ist und was man nicht vergessen darf: Damit gehörten wir schon zu den letzten acht Teams, es gab bereits vorher eine K.-o.-Phase. Hätten wir gegen den FC Porto nicht zweimal verloren, wäre sogar ein Weiterkommen drin gewesen. Das Rückspiel in Anderlecht haben wir auch gewonnen.

Bode über Rufer: "Vielleicht hätte er sogar eine noch größere Karriere haben können"

2:1, nach zwei Toren von Marco Bode. Wissen Sie denn, wie die Worte des Kommentators da ausgefallen sind?

(lacht) Im Grunde hatte er bereits mit seiner Aussage aus dem Hinspiel zumindest statistisch Unrecht: In der Saison habe ich auch als Mittelfeldspieler über zehn Pflichtspieltore geschossen. Allerdings war dieses Image, nicht jede Chance reinzumachen, hier und da schon berechtigt.

Doch im Bremer Sturm lief damals ja auch noch Wynton Rufer auf, der mit seinem zweiten Treffer in dem Spiel den 5:3-Endstand markiert hatte.

Wynton war ein kompletter Neuner. Er hat nicht nur im Strafraum gewartet, sondern war - ein bisschen wie Harry Kane auch - schon ein Mittelstürmer, der sich immer auch mal hat fallen lassen, dazu beidfüßig und kopfballstark. Vom Potenzial her war er einer der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe. Vielleicht hätte er sogar eine noch größere Karriere haben können.

Wynton Rufer zelebriert einen Flic-Flac nach Spielende. picture alliance / dpa

Besteht noch Kontakt zu den Mitspielern von damals?

Einige leben ja in Bremen, da treffen wir uns immer mal wieder. Vor kurzem war auch Otto mal wieder da, Rune war da - wir waren essen mit Mirko Votava und Thomas Schaaf. Es gibt noch einen guten Zusammenhalt aus dieser Zeit.

Duzen Sie Rehhagel mittlerweile?

Ja, seit vielen Jahren schon, aber das kam erst später. Als Spieler hat er uns gesiezt, mit Vornamen - und wir ihn natürlich auch. Außer Wynton, er hat das wegen des Englischen nie verstanden. (lacht)

Wie war Rehhagel als Trainerfigur?

Otto war schon eine Autorität, aber eben eine menschliche. Während des Spiels musste man leidenschaftlich und professionell sein; wenn man da Mist gebaut hat, konnte er fuchsteufelswild werden. Doch unter der Woche gab es auch Phasen, wo es ruhiger zuging. Er war positiv fußballverrückt und hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Dinge in der Kabine bleiben. In seinen Ansprachen war er unfassbar charismatisch, damit hat er uns immer zum Lachen gebracht und tolle Bilder verwendet. Für die Medien war er vielleicht manchmal etwas schwierig, denn: Alles, was von außen kam, sah er als Bedrohung für unsere verschworene Gemeinschaft.

Der Weg nach ganz nach oben ist heutzutage sicher utopisch für Werder. Marco Bode

Sie waren von 2014 bis 2021 Werder-Aufsichtsratsvorsitzender. Wie eng sind Sie mit dem Klub noch verbandelt?

Ich lasse inzwischen nicht mehr alles stehen und liegen, aber Werder bleibt mein Verein: Ich freue mich bei Siegen und ärgere mich auch immer noch ein bisschen bei Niederlagen.

Wie weit sind Königsklassen-Abende wie damals für den Klub aktuell weg?

Dass es schwierig geworden ist, ist klar, aber es ist nicht unmöglich. Das sieht man an Ausnahmekonstellationen wie bei Union, oder auch Freiburg. Grundsätzlich sind die Dinge mittlerweile schon auseinandergelaufen, was die Möglichkeiten angeht. Das war ja das Schöne damals: Die Bayern waren auch jedes Jahr der Favorit, aber in den 90ern gab es fünf verschiedene Meister - und im letzten Jahrzehnt hatten wir halt nur einen. Der Weg nach ganz nach oben ist heutzutage sicher utopisch für Werder; es sei denn, es verändert sich etwas Grundlegendes, etwa durch Investoren-Unterstützung.