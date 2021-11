Bockhorns Comeback, Zwangspause für Blum und Holtmann

Im Testspiel am Mittwoch gegen Viktoria Köln muss Bochums Trainer Thomas Reis auf Gerrit Holtmann und Danny Blum verzichten. Allrounder Herbert Bockhorn dagegen ist erstmals wieder dabei.

Sprinter Holtmann, am Montag an beiden Leisten operiert, wird nicht nur im Freundschaftsspiel, sondern auch am nächsten Bundesliga-Spieltag in Leverkusen (Samstag, 20. November) ausfallen. Das gilt auch für Danny Blum, der gegen Hoffenheim eine strukturelle Muskelverletzung erlitt und vorzeitig vom Platz musste. Beide dürften erst zum nächsten Heimspiel gegen den SC Freiburg am 27. November ins Bochumer Team zurückkehren.

Für Tesche kommt das Testspiel zu früh

Auch für Routinier Robert Tesche kommt das Testspiel am Mittwoch (14 Uhr auf dem Leichtathletik-Platz, Zuschauer sind erlaubt) noch zu früh. Der Mittelfeldmann mache zwar Fortschritte auf dem Platz, an einen Einsatz aber, so Reis, sei noch nicht zu denken.

Maxim Leitsch, seit dem ersten Spieltag wegen muskulärer Probleme außer Gefecht, muss sich ebenfalls noch gedulden. Sein Einsatz wegen fortgesetzter Muskel-Beschwerden wird beinahe zur unendlichen Geschichte. Der Abwehrchef trainiert zwar teilweise wieder mit der Mannschaft, "das Risiko für einen Einsatz", so Reis, "ist aber noch zu groß".

Mit dabei ist dagegen wieder Herbert Bockhorn, der mit Faserriss im Adduktoren-Bereich zuletzt passen musste. Der Allrounder, der quasi für alle Flügelpositionen infrage kommt, soll zumindest deutlich mehr als eine Halbzeit lang dabei sein.

Essers Einsatz entscheidet sich kurzfristig

Als Torwart vorgesehen war eigentlich Bochum-Rückkehrer Michael Esser. Doch der Vertreter von Manuel Riemann laboriert an leichten Schulterproblemen; sein Einsatz entscheidet sich erst kurzfristig.