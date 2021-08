Bockhorn und drei Neue: Viel Auswahl für Trainer Reis

Beim Auftakt in Wolfsburg blieb sogar ein Platz im Kader frei. Zum ersten Bochumer Heimspiel am Samstag gegen Mainz dürfte es mehr Gedränge geben. Obwohl ein Schlüsselspieler zusehen muss.

Auf eine zentrale Figur muss Thomas Reis beim ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz verzichten. Robert Tesche wurde nach seiner Roten Karte in Wolfsburg für zwei Pflichtspiele gesperrt. Im Zentrum also wird umgebaut. Gut möglich, dass Dauerläufer Anthony Losilla den Platz vor der Abwehr einnimmt, auf seine Position könnte dann Eduard Löwen rücken.

Der Olympia-Teilnehmer, ausgeliehen von Hertha BSC, stand in Wolfsburg noch nicht im Kader, wie zwei andere Bochumer Neu-Erwerbungen auch. Neben Löwen machen sich auch Hoffenheim-Leihgabe Kostas Stafylidis und Stürmer Sebastian Polter Hoffnungen auf ihren ersten Liga-Einsatz für den VfL.

Zu sehen ist auch hier: Der Konkurrenzkampf wird intensiver. Stafylidis, kampfstarker und erfahrener Außenverteidiger, könnte Danilo Soares bedrängen, der auf der linken Seite quasi einen Freifahrtschein hatte angesichts fehlender Konkurrenz. Der Brasilianer neigt mitunter dazu, seinen Job etwas zu leicht zu nehmen; der Druck eines direkten Konkurrenten wird den Linksverteidiger gewiss beflügeln.

Was passiert mit Polter?

Spannend ist zudem allemal, was Reis mit Sebastian Polter vorhat. Der hat eine starke Saison bei Fortuna Sittard in der Eredivisie hinter sich, wo er in 32 Partien neunmal traf und fünf Assists lieferte. Der Ex-Unioner kennt den deutschen Fußball und die Bundesliga und dürfte nur eine kurze Aufwärmzeit brauchen. Der 1,92 m lange Angreifer bringt natürlich eine ganz andere Farbe ins Spiel als Simon Zoller.

Mit seiner Größe und Statur wäre Polter prädestiniert dafür, hohe Bälle abzulegen oder in der Spitze festzumachen, bis andere Kollegen nachgerückt sind. Im Grunde genommen aber ist Simon Zoller in der Angriffsmitte gesetzt, nicht nur wegen seiner 15 Tore in der vorigen Saison, sondern auch, weil er als Anläufer enorm wichtig für die Bochumer Mannschaft ist und stets die meisten Sprints auf dem Rasen anzieht.

Bockhorn schon wieder mittendrin im Geschehen

Drei Neu-Erwerbungen also brennen auf ihren ersten Einsatz für Bochum; derweil hat sich ein Allrounder bereits in Wolfsburg zurückgemeldet, vielleicht sogar etwas früher als vermutet. Herbert Bockhorn jedenfalls musste ja das Trainingslager in Südtirol abbrechen, daheim wurde bei ihm eine COVID-19-Erkrankung festgestellt. Nun ist es schon wieder am Ball und mittendrin im Geschehen.

In Wolfsburg kam er in der zweiten Halbzeit für den nach seinen langen Verletzungsproblemen noch nicht austrainierten Cristian Gamboa rechts in der Viererkette zum Zuge, auf allen vier Außenpositionen wäre Bockhorn ja eine Alternative. Auch er ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent, weil er große Teile der Vorbereitung verpasste.

Der Konkurrenzkampf wird größer

Doch auch dieses Beispiel zeigt: Auf vielen Positionen besitzt Reis nun deutlich mehr Optionen. Zuletzt stellte sich die Mannschaft quasi von selbst auf, nun wird der Konkurrenzkampf größer.

Angenehmer Zusatzeffekt: "Durch unsere Sommer-Einkäufe erhöht sich natürlich auch die Qualität im Training, dadurch wird jeder Spieler mehr gefordert und besser", so Reis.

Die Startelf gegen Wolfsburg war früh klar; vor dem Mainz-Spiel muss Bochums Cheftrainer sicher ein wenig länger überlegen, wer die elf Auserwählten sind. Was ihm durchaus recht sein dürfte.