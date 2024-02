"Bock umstoßen" - mit Tuchel: Hainer stärkt dem Coach den Rücken

Der Stachel der beiden Niederlagen in Leverkusen und Rom sitzt tief beim FC Bayern, Präsident Herbert Hainer stärkt Trainer Thomas Tuchel dennoch den Rücken.

Es gab viel Redebedarf nach dem 0:1 im Königsklassen-Hinspiel der Bayern bei Lazio Rom. Im Blickpunkt: Thomas Tuchel. Dass es Diskussionen um den Trainer des FCB geben würde, war klar, nachdem die Münchner erst den Liga-Gipfel in Leverkusen mit einem 0:3 in den Sand gesetzt hatten und dann, ein paar Tage später, auch noch bei der ersten Partie des Achtelfinales bei Lazio den Platz als Verlierer verlassen hatten. Präsident Herbert Hainer will sich auf die Diskussionen aber nicht einlassen.

Ebenso wie Thomas Müller, der vielmehr eine Kampfansage an die Konkurrenz richtet, und Harry Kane, der die Spieler in der Verantwortung sieht, stärkt auch Hainer dem Coach den Rücken.

Zwar fehle derzeit die Leichtigkeit und das Selbstverständnis, wie Hainer im Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Freitag) erklärte. "Aber ich habe nach dem Spiel beim Bankett und beim Rückflug mit den Spielern gesprochen und es ist ganz klar der Anspruch, so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukommen."

Das Viertelfinale hat der FC Bayern trotz der Niederlage in Rom klar im Blick. "Der FC Bayern glaubt immer an sich, bis zur letzten Minute", erklärte Hainer.

Auch wenn er weiß, dass "uns im Moment die Ergebnisse fehlen. Wir brauchen nun eine Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen". Mit Tuchel.