Bock auf Handball - Ausgabe 14 erschienen

Am heutigen 20. Februar ist die neue - bereits 14. Ausgabe - unseres Print-Magazins Bock auf Handball erschienen. Die Abonennten haben sie bereits im Postkasten, für alle anderen ist sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop erhältlich.

"In einer großen Bilderstrecke blicken wir noch einmal auf das Turnier der Superlative zurück und erinnern uns dabei zudem an besondere Momente und starke Typen, zu denen zweifelsohne auch Samir Bellahcene, Björgvin Pall Gustavsson und Tobias Wagner zählen. Ihren Geschichten widmen wir ganz eigene Kapitel", so Sascha Klahn im Vorwort.

In diesem heißt es weiter: "Gelitten, gefeiert und sogar Grenzen immer wieder verschoben hat in seiner Karriere auch Casper Mortensen. Der Däne ist eine wahre Tormaschine - und stürzte einst trotzdem in ein tiefes Loch. Dann erwachte der Gladiator in ihm. Doch das ist nur eine weitere von vielen lesenswerten Geschichten unserer aktuellen Ausgabe."

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo.

Aus dem Inhalt - Ausgabe 14 von Bock auf Handball

Blick ins Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 14 von Bock auf Handball BaH

- Silvio Heinevetter: Der Trainingslager-"Schummler"

- Samir Bellahcene: Wie der Spätstarter Europameister wurde

- Behind the Scenes: Die Handball-EM 2024

- Handballhölle: Der Rechtsaußen

- Paul Drux: Der Chefdiplomat der Füchse Berlin

- Zahlen und Fakten rund um das Schiedsrichterwesen

- Manuel Zehnder und Jannis Schneibel: Die Strategen vom ThSV Eisenach

- Mirko Krag: Mehr als ein Regelpolizist

- Einblicke: Was die Typen am Kreis ausmacht

- Christoph Daum: Darum hat er Bock auf Handball

- Björgvin Páll Gústavsson: Der Junge, der Präsident werden möchte

- Casper U. Mortensen: Gladiator auf dem Drahtseil

- Bommes & Klein: Zwei frühere Spitzenhandballer im TV

und mehr ...

