"Bock auf dieses Spiel" und eine Hausaufgabe: Frankfurt freut sich auf Juve

Nach dem Einzug ins Finale der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde blickt Eintracht Frankfurt gespannt auf den kommenden Samstag und das Spiel gegen den italienischen Vizemeister Juventus Turin. Anpfiff ist um 13 Uhr im Deutsche Bank Park.

Wie seine Mannschaft, so ließ sich auch Niko Arnautis nach dem Spiel gegen den tschechischen FC Slovacko noch eine Weile von den Fans feiern, ehe er sich den Fragen der Journalisten stellte. Die erste Hürde in Sachen Champions-League-Qualifikation hatte die Frankfurter Eintracht gerade genommen, den Halbfinalkonkurrenten knapp mit 1:0 besiegt.

"Natürlich hätten wir ein paar Tore mehr schießen müssen. Das ist das Einzige, was wir als Hausaufgabe für Samstag haben, dass wir unsere Chancen effektiver nutzen müssen. Trotzdem haben wir über 90 Minuten klar das Spiel gemacht, und wenn man so viele Torchancen herausspielt, hat man vieles richtig gemacht", resümierte der Trainer, für den vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft das Spiel bestritten hatte, sehr zufriedenstellend war. "Wir hatten ein große Spielfreude, eine hohe Intensität mit und gegen den Ball", lobte Arnautis.

"Wir hätten auch 7:0 gewinnen können", brachte es derweil Kapitänin Tanja Pawollek auf den Punkt, hatte die Eintracht die Tschechinnen doch über 90 Minuten klar dominiert und dem Gegner nicht eine nennenswerte Chance ermöglicht - ihre eigenen aber auch nicht genutzt. Allein Nicole Anyomi hätte das Ergebnis bis zur 30. Minuten schon auf 4:0 stellen können.

Nur Prasnikar trifft in der Königsklasse - Sahnetag von Ruzickova

Unter den Augen von Ralf Kellermann (Sportlicher Leiter VfL Wolfsburg) sowie Frankfurts Präsident Peter Fischer und Sportvorstand Markus Krösche war es nach 24 Minuten Lara Prasnikar - wer auch sonst, hat die Angreiferin doch schließlich alle bisherigen Champions-League-Treffer der Eintracht erzielt - die den Bann brach. Ein zweiter Treffer sollte aber trotz weiterer Großchancen nicht folgen. Das lag auch an Slovackos Torhüterin Barbora Ruzickova, die auch schon für die tschechische Nationalelf auflief und ihrer Mannschaft mit mehreren Paraden und viel Ballsicherheit das knappe Ergebnis sicherte.

Spätestens mit der Paarung Eintracht Frankfurt gegen Juventus Turin im Deutsche Bank Park haben wir Champions League. Niko Arnautis

In der Frankfurter Startelf stand mit Rechtsverteidigerin Pia-Sophie Wolter (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) auch ein Neuzugang, zudem feierten Nadine Riesen (vom FC Zürich) und Lisanne Gräwe (Bayer Leverkusen) ab der 68. Minute ihr Pflichtspiel-Debüt im Eintracht-Trikot. Die Innenverteidigung bildeten nach dem Ausfall von Sara Doorsoun (Oberschenkelverletzung) und dem Wechsel von Sjoeke Nüsken (zum FC Chelsea) Sophia Kleinherne und Virginia Kirchberger, Offensiv zeigten sich Prasnikar, Barbara Dunst und Laura Freigang sehr umtriebig und spielfreudig.

Nun gegen Juve

An diesem Samstag wartet auf die Eintracht im Finale der ersten Qualifikations-Runde im Deutsche Bank Park nun Juventus Turin, das sein Halbfinale klar mit 6:0 gegen WFC Oqschetpes gewonnen hatte. "Turin ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die in den letzten Jahren Champions League gespielt und tolle Ergebnisse erzielt hat. Eine Mannschaft, die das Tempo auch mal rausnehmen kann und sehr kaltschnäuzig ist", warnt Arnautis.

Erst 2017 gegründet, sicherte sich Juve fünfmal in Serie die italienische Meisterschaft. Erst in der vergangenen Spielzeit 2022/23 konnte AS Rom den Dauermeister aus Turin stürzen. Der Großteil der Mannschaft besteht aus Nationalspielerinnen, vor allem auf die Niederländerin Lineth Beerensteyn, die von 2017 bis 2022 beim FC Bayern unter Vertrag stand, und Torjägerin Cristiana Girelli, die doppelt gegen Oqschetpes traf, müssen die Frankfurterinnen aufpassen.

"Wir haben im Vorfeld immer davon gesprochen, dass wir Champions League spielen wollen. Und ich glaube, spätestens mit der Paarung Eintracht Frankfurt gegen Juventus Turin im Deutsche Bank Park haben wir Champions League - und darauf freuen wir uns", blickt Arnautis voraus. Und Pawollek fügt an: "Gegen Juve werden wir wahrscheinlich nicht so viel Ballbesitz haben. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, der uns alles abverlangen wird. Aber gegen Slovacko hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind, und das können wir gegen jede Mannschaft spielen. Von daher habe ich keine Angst, sondern eher Bock auf dieses Spiel." Ein Scheitern wie im Vorjahr gegen Ajax Amsterdam (1:2) kommt für die Eintracht jedenfalls nicht in Frage.