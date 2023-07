"Bock auf den Berliner Weg": Leistner wird Herthaner

Toni Leistner kehrt zurück nach Berlin. Der 32-Jährige wechselt ablösefrei zu Hertha BSC und unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger für zwei Jahre.

Das Berliner Interesse an Innenverteidiger Toni Leistner war unlängst bekanntgeworden, nun ging alles rasch über die Bühne. Der zweikampfstarke Innenverteidiger unterschrieb bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2025, das teilte der Zweitligist unmittelbar nach seinem 2:0-Testspielerfolg im Derby bei Nordost-Regionalligist BFC Dynamo.

"Toni ist ein Leader, der sich sowohl am Boden als auch in der Luft zu behaupten weiß und die 2. Bundesliga bestens kennt", lobt Sportdirektor Benjamin Webe den Routinier, dessen "Erfahrung unserer Mannschaft guttun wird. Wir glauben fest daran, dass er mit seinem leidenschaftlichen Einsatz schnell überzeugen wird."

Leistner spielte zuletzt in Belgien bei bei der VV St. Truiden, wo sein Vertrag im Sommer auslief. "Ich habe direkt gespürt, dass ich Bock auf die Aufgabe und den Berliner Weg bei Hertha habe. Mit meiner Erfahrung möchte ich vorangehen, Leistung bringen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten", erklärte der Routinier, der in Berlin die Nummer 37 tragen wird.

Viel Erfahrung - national wie international

In der 2. Liga kennt sich der gebürtige Dresdner bestens aus. 154 Ligaspiele bestritt er für Dynamo Dresden, Union Berlin und den Hamburger SV. Internationale Erfahrungen sammelte er in England bei den Queens Park Rangers (65 Einsätze in der englischen Championship) und eben zuletzt in Belgien bei St. Truiden, wo er in 49 Spielen zum Führungsspieler reifte und zuletzt sogar als Kapitän fungierte. In der Bundesliga spielte Leistner als Leihspieler beim 1. FC Köln, für den er 2019/20 insgesamt 13 Ligaspiele machte (kicker-Notenschnitt 3,73).

Nach Torwart Marius Gersbeck (KSC), dem für die Linksverteidiger-Position vorgesehenen Allrounder Jeremy Dudziak (Fürth) sowie den Flügelspielern Fabian Reese (Holstein Kiel) und Gustav Christensen (Midtjylland/U 19) ist der 32-jährige Abwehrmann Neuzugang Nummer fünf bei Hertha BSC.