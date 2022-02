Bochums Vollgas-Fußball gegen Bayern belohnt - Leverkusen im Spaß-Modus

Bayern München kam in Bochum böse unter die Räder, verlor beim Aufsteiger nach Führung 2:4. Fürth feierte gegen Hertha den dritten Saisonsieg, Gladbach gegen Augsburg den zweiten im Jahr 2022. Wolfsburg ist dank Kruse in der Erfolgsspur - 2:0 in Frankfurt. Am Abend schlug der Dritte Leverkusen den VfB.

Schick hat das letzte Wort - Bayer schlägt Stuttgart

Leverkusen ließ der Gala in Dortmund am Samstagabend einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen Stuttgart folgen. Bayer festigte damit Platz drei, der VfB blieb auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. Nach dem glanzvollen 5:2 beim BVB traf Leverkusen auf einen viel defensiveren VfB, der engmaschig verteidigte und gelegentlich Nadelstiche setzte. Als die Schwaben nach dem Alu-Treffer von Tiago Tomas noch haderten, setzte Diaby zum Slalomlauf und erzielte sehenswert das 1:0 für Bayer. Nach dem Wechsel schlug Stuttgarts Neuzugang aus Portugal doch zu - eiskalt drosch er das Leder zum 1:1 in die Maschen, nachdem Mangala ihn perfekt freigespielt hatte. Doch die Freude bei der Matarazzo-Elf währte nicht lange, Adli brachte die Werkself nach einem Freistoß direkt wieder in Führung. Diese hätte die Seoane-Elf mehrmals ausbauen können, weil sie aber einiges liegenließ, wurde es in der Schlussphase turbulent und zeigte Leverkusens ganze Lust am Spaßfußball: Erst traf Wirtz mit Übersicht, dann schlug Tiago Tomas erneut zurück, ehe Schick mit seinem 19. Saisontor alles klar machte.

Play-offs? Bochum antwortet den Bayern mit Vollgas-Fußball

Der FC Bayern gewann das Hinspiel gegen Bochum 7:0 - es war die höchste Niederlage des VfL in seiner Bundesliga-Historie. Die Reis-Elf hatte also am Samstagnachmittag eine Rechnung offen. Nach wenigen Minuten schockte Lewandowski die Hausherren aber in Gerd-Müller-Manier. Bochum schüttelte sich kurz und schaltete speziell auf den Außenbahnen in den Vollgas-Modus. Binnen 30 Minuten (14. bis 44.) lag der Rekordmeister mit 1:4 zurück - zuletzt passiert das dem FCB im November 1975. Im zweiten Durchgang zitterten die VfL-Fans vor der Aufholjagd der Nagelsmann-Elf à la 1976, doch die blieb zur Schlussviertelstunde aus. Dann schnürte Lewandowski seinen Doppelpack (26. Saisontor) und hauchte den Bayern neues Leben ein. Mehr als der Anschlusstreffer zum 2:4 sprang für den Rekordmeister aber nicht heraus - Lewandowskis Freistoß klatschte an die Unterkante der Latte. Die Debatte um Play-offs in der Bundesliga dürfte vorerst an Fahrt verlieren.

Kruses Premierentor bringt Wolfsburg in Frankfurt in die Spur

Zweites Spiel, zweiter Sieg, erster Treffer: Wolfsburgs Kruse. imago images/Nordphoto

Der VfL Wolfsburg bleibt mit Kruse auf der Siegerstraße. Nach dem 4:1-Heimsieg gegen Fürth gewannen die Niedersachsen auch in Frankfurt. Die Eintracht war im ersten Abschnitt zunächst besser, doch dann brachte ein von Kruse verwandelter Foulelfmeter die Hessen aus dem Konzept. Mit Kruses erstem Treffer seit seinem Wechsel von Union war die Kohfeldt-Elf besser im Spiel. Im zweiten Durchgang dann dasselbe Spiel: Frankfurt dominierte, doch konnte die SGE die Lücken im Wolfsburger Defensivverbund nicht nutzen. Vielmehr nutzt der VfL in der Schlussphase einen Konter zum 2:0-Endstand.

Zweiter Sieg für Gladbach im Jahr 2022 - Hofmann nach Knockout hellwach

Gladbach feiert den zweiten Sieg im Jahr 2022. Nach dem Auftaktsieg in München direkt zu Jahresbeginn erlebte die Hütter-Elf eine Durststrecke, die mit dem 3:2 gegen Augsburg endete. Das Duell mit der Weinzierl-Elf war im ersten Abschnitt unterhaltsam, beide Seiten hatten das Visier offen, aber Koné brachte die Borussen in Front. In Hälfte zwei waren 26 Sekunden gespielt, da erhöhte Hofmann - der Nationalspieler kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einem Kopftreffer noch lange behandelt worden. Zwar kamen die Augsburger nochmal durch Iago zurück, doch am Sieg der Gladbacher gab es nichts mehr zu rütteln - Bensebaini besorgte das 3:1, dem FCA gelang zu spät das 3:2.

Hrgota nach Blitzstart Fürths Rekordtorschütze - Nur Jüngling Gechter trifft

Den schnellsten Treffer des Samstags erzielten die Fürther. Im Heimspiel gegen Hertha BSC traf Hrgota nach wenigen Sekunden, weil die Berliner nach einem Pressschlag pennten. Der SpVgg-Stürmer avancierte mit seinem sechsten Tor in dieser Runde zum Bundesliga-Rekordtorschützen der Franken, die bis zur Pause weitere Treffer verpassten. Hertha arbeitete sich im zweiten Abschnitt in die Partie rein, aber auswärts bleiben die Hauptstädter in der Offensive harmlos und fingen sich nach einem Handelfmeter das zweite Tor von Hrgota. Jetzt spielte die Korkut-Elf alles oder nichts, kam durch Jüngling Gechter (17) zum Anschlusstreffer, doch die Fürther brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Für Fürth war es der dritte Saisonsieg, den ersten gab es gegen Union.

Fürther Blitzstart dank Hrgota imago images/Zink

Hack trifft irregulär - Auf Freiburgs Joker Petersen ist Verlass

Nach dem Heimsieg gegen Hoffenheim holte der FSV einen Zähler in Freiburg. Im ersten Abschnitt dominierte die clevere und laufstarke Svensson-Elf und ließ so den SC kaum zur Entfaltung kommen. Einziges Manko: Es stand in der Pause nur 1:0 - Hack hatte aus dem Getümmel getroffen, stand aber im Vorfeld des Treffers im Abseits. Von Freiburg kam lange Nichts, doch die Streich-Elf konnte sich auf Joker Petersen verlassen - kaum war er drin, besorgte er den Ausgleich. Wer nun einen offensiven Schlagabtausch erwartet hatte, wurde enttäuscht - es blieb letztlich für die Freiburger beim etwas glücklichen 1:1.