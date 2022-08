Bochums Viererkette voller Fragezeichen

Der Start war ernüchternd für den Vorjahres-Aufsteiger VfL Bochum, die Probleme sind vielfältig. Besonders gravierend sind aktuell die Schwächen in der Hintermannschaft.

Der Mainzer Stürmer Karim Onisiwo dürfte in seiner Karriere nicht viele Spiele erlebt haben, in denen er so unbedrängt zum Kopfball ansetzen konnte wie am Samstag im Ruhrstadion. Zwei Tore erzielte der Angreifer beim 2:1-Erfolg des FSV an der Castroper Straße per Kopf, ungestört von einem Bochumer Gegenspieler.

Völlig nachvollziehbar war Trainer Thomas Reis mächtig angefressen nach diesen und weiteren Patzern in der Defensive. Es ist natürlich nicht allein die Viererkette, die sich äußerst brüchig zeigte - insgesamt war das Defensivverhalten der Bochumer stark verbesserungswürdig.

Stafylidis droht auszufallen

Die Vier in der hinteren Reihe spielten erstmals in dieser Besetzung zusammen, und viele Alternativen bieten sich dem VfL-Coach auch vor dem ersten Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim nicht. Im Gegenteil, es ist zu befürchten, dass Kostas Stafylidis im Duell mit seinem Ex-Klub ausfällt, nachdem der Grieche zu Wochenbeginn wegen muskulärer Probleme erneut pausierte.

Dabei hatte gerade Stafylidis gegen Mainz als kämpferisches Vorbild überzeugt. Im Luftkampf mit dem Mainzer Jae-Sung Lee hatte Stafylidis eine blutende Platzwunde erlitten, war behandelt worden und hatte dann so weiter gemacht, als sei nichts passiert.

Also: Fällt Stafylidis am Samstag aus, dann fehlen Reis insgesamt drei Spieler, die links in der Viererkette verteidigen könnten. Danilo Soares verpasste ja die komplette Vorbereitung und ist wegen Hüft-Beschwerden noch länger außer Gefecht, Jannes Horn musste bei seinem ersten Einsatz im Pokalspiel bei Viktoria Berlin verletzt raus und ist auch für Hoffenheim noch keine Option.

Auch Gamboa hing ziemlich durch

Es sieht also so aus, als müsste Saidy Janko einspringen, der eigentlich die rechte Seite bevorzugt. Dort wird gewiss auch in Hoffenheim erneut Cristian Gamboa spielen, einzige feste Größe in der Viererkette, doch auch der Nationalspieler aus Costa Rica hing beim ersten Heimspiel gegen Mainz ziemlich durch.

Lampropoulos könnte Masovic ersetzen

Und die Innenverteidiger? Ivan Ordets begann bei seiner Bundesliga-Premiere ordentlich, ließ sich dann auch von der allgemeinen Verunsicherung anstecken, Erhan Masovic hatte erneut einen schwarzen Tag erwischt und patzte wiederholt. Ihn könnte in Hoffenheim Vasilios Lampropoulos ersetzen.

Aber auch der zeigte zuletzt einige Schwächen - viele Fragezeichen rund um die brüchige Viererkette also beim VfL. Es besteht dringender Handlungsbedarf; in Sachen Innenverteidiger will und wird der VfL ja noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Eine der wenigen positiven Nachrichten für Thomas Reis in diesen Tagen: Als Alternative im defensiven Mittelfeld könnte sich schneller als erwartet Jacek Goralski anbieten, der allerdings bei seinem neuen Klub noch gar nicht richtig Fuß gefasst hat. Der polnische Nationalspieler stieß wegen Einsätzen mit dem A-Team verspätet zur Trainingsgruppe, erlitt dann eine Augenverletzung und musste wegen einer Operation pausieren.

Der lauf- und zweikampfstarke Sechser könnte zumindest auf Sicht für Stabilität und Robustheit auf dem Platz sorgen. Die Partie in Hoffenheim aber kommt für Goralski natürlich noch zu früh.