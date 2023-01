Bochums Torjäger Hofmann: Doppelpack und ehrgeizige Ziele

Mit dem vierten Heimsieg in Folge macht der VfL Bochum einen Sprung in der Tabelle. Beim 3:1 gegen Hertha BSC fiel ein wuchtiger Angreifer ganz besonders auf.

Die Serie an der Castroper Straße kann sich sehen lassen. Viertes Heimspiel für Trainer Thomas Letsch, der am achten Spieltag als Nachfolger von Thomas Reis übernahm - vierter Sieg. "Zu Hause", so der VfL-Coach schmunzelnd, "kenne ich es ja nicht anders."

Seine Mannschaft knüpfte da an, wo sie vor der langen Winterpause aufgehört hatte, als es zwei Siege in Folge gab. Mit großer Leidenschaft zwang Bochum seinen Gegner in die Knie - auch ein mit ein bisschen Matchglück, als das vermeintliche 0:1 der Berliner nicht galt, was zumindest etwas umstritten und diskutabel war.

Hofmann erzielt ersten Doppelpack in der Bundesliga

Danach kamen die Gastgeber so richtig in Fahrt, "mit Leidenschaft und Mentalität", wie Letsch lobte. Und mit einem starken Mittelstürmer, der sich glänzend in Szene setzt, von seinen Mitspielern aber auch immer besser gesucht und gefunden wird.

"Der Trainer hat oft genug angemahnt, es müssten mehr Flanken kommen. Und das sage ich natürlich auch", so Philipp Hofmann. Der Bochumer Torjäger, der nicht nur wegen seiner beiden Treffer auffiel, sondern auch, weil er sich mit vollem Körpereinsatz seinen Gegenspielern entgegenstemmt, traf erstmals in der Bundesliga doppelt und setzt sich ehrgeizige Ziele.

Schafft der Stürmer ein zweistelliges Torkonto?

Beim Karlsruher SC traf der 1,95 Meter lange Mittelstürmer in drei Jahren hintereinander jeweils zweistellig, allerdings in der 2. Liga. Eine solche Quote hat sich der wuchtige Stürmer, der erst mit 29 in der Bundesliga auftauchte, nun auch für die laufende Saison vorgenommen. Klingt ehrgeizig, aber durchaus machbar, schließlich hat Hofmann nach 16 Spieltagen schon sechs Tore auf dem Konto.

Zweistellig also? "Logisch, das ist mein großes Ziel", so Hofmann, der den Sprung des VfL weg von den Abstiegsplätzen, erstmals übrigens seit dem zweiten Spieltag, als "schöne Momentaufnahme" empfindet.

Logisch, dass auch Trainer Letsch in höchsten Tönen von seinem Mittelstürmer schwärmte. "Er liebt es, sich in die Gegenspieler quasi reinzustellen. Jetzt profitiert er davon, dass das Spiel mehr auf ihn zugeschnitten ist." Offenbar hat sich Hofmann auch mahnende Worte des Trainers zu Herzen genommen. "Mittlerweile", so Letsch, "schießt er, wo er sonst noch einmal quer gespielt hätte". So fiel auch das vorentscheidende dritte Tor, als der Ball von Maximilian Mittelstädt noch abgefälscht wurde, aber letztlich doch im Hertha-Tor landete.

Letsch nach drei Siegen in Folge: "Bei uns hebt keiner ab"

Drei Bochumer Siege in Folge hatte es zuletzt 2007 unter Marcel Koller gegeben. Nun also wird der VfL auch zu Beginn des Jahres 2023 von einer gewissen Euphorie getragen. Knackpunkt aber: In der englischen Woche stehen nun zwei Auswärtsspiele an, zunächst am Mittwoch (20.30 Uhr) in Leverkusen, am Samstag (15.30 Uhr) dann beim FSV Mainz.

Die sollen mit der gleichen Leidenschaft und Aggressivität angegangen werden wie die Partie gegen das Team aus der Hauptstadt. "Bei uns hebt keiner ab", so Letsch, "wir haben schließlich noch nichts alle erreicht. Aber das Spiel hat gezeigt: Die Mannschaft lebt und glaubt daran, die Klasse zu halten."

Broschinski kommt von Dortmunds Zweitvertretung nach Bochum

Am Sonntag, einen Tag nach der erfolgreichen Rückkehr aus der Winterpause, vermeldete der VfL die Verpflichtung eines weiteren Stürmers: Moritz Broschinski wechselt von Borussia Dortmund II nach Bochum. Der 22-Jährige unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. "Moritz Broschinski ist ein hochtalentierter Stürmer, der in seinen jungen Jahren seine Qualitäten bereits in Cottbus und in Dortmund unter Beweis gestellt hat", wird Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport des VfL, in der Mitteilung des Vereins zitiert.