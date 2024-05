Bochums Sportchef Fabian tritt zurück - Lettau soll Sportdirektor bleiben

Nach der sportlichen Rettung sortiert sich der VfL Bochum in der Führungsetage neu. Sportchef Patrick Fabian ist am Mittwoch zurückgetreten, Sportdirektor Marc Lettau soll derweil bleiben.

Eigentlich war der VfL Bochum schon abgestiegen, am Montagabend folgte aber doch noch die spektakuläre Rettung. Im Relegations-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf egalisierte der VfL in 90 Minuten die 0:3-Hinspielniederlage, im Elfmeterschießen machte der Bundesligist den Klassenerhalt letztlich perfekt.

Trotz der sensationellen Rettung stehen nun personelle Veränderungen in der Führungsetage an. Sportchef Patrick Fabian, der sich schon länger mit Rücktrittsgedanken trägt, räumte am Mittwoch seinen Posten. Darauf einigten sich der Verein und der 36-Jährige.

"Für mich ist als Geschäftsführer Sport nach dem erneuten Erreichen des Klassenerhaltes der passende Moment gekommen, um mich nach insgesamt 24 Jahren vom VfL Bochum zu verabschieden", sagte Fabian. "Wir haben allen Herausforderungen zum Trotz auch in der vergangenen Saison gemeinsam unser Ziel mit einem wahren Kraftakt erreichen können. Nach einer persönlichen Aufarbeitung eines extrem intensiven Jahres und der Bewertung aller Dynamiken der letzten Wochen und Monate bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt einen neuen Impuls auf der sportlichen Führungsebene geben sollte."

Zuletzt einiges nicht mehr "Bochum-like"

Nach seinem Karriereende 2020 wurde Fabian zunächst Assistent der Geschäftsführung und rückte im September 2022 nach dem Abgang von Sebastian Schindzielorz zum VfL Wolfsburg zum Geschäftsführer Sport auf.

"Vor rund zwei Jahren hat sich Patrick Fabian auf der Leitungsebene in einer außerordentlich schwierigen Situation der Herausforderung gestellt und den Posten des Geschäftsführers Sport übernommen", sagte Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der Bochumer. "Unter seiner sportlichen Führung haben wir es zweimal geschafft, den Klassenerhalt zu realisieren. Wir wünschen ihm persönlich alles erdenklich Gute. Patrick Fabian ist und bleibt ein Bochumer Junge und ist jederzeit an der Castroper Straße herzlich willkommen."

Die Gespräche zwischen Fabian und dem VfL sollen schon vor der Relegation stattgefunden haben, der unerwartete Erfolg in Düsseldorf änderte nichts mehr an der Entscheidung. Fabian hatte nach dem Rückspiel erklärt, dass ihm "viele Dinge nicht gefallen" hätten "in den letzten Wochen und Monaten" und das zuletzt einiges "nicht Bochum-like" gewesen sei.

Die Zukunft von Sportdirektor Marc Lettau soll derweil geklärt sein. Nach kicker-Informationen soll der 38-Jährige im Amt bleiben.