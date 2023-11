Bochums Selbstkritik schärft die Sinne für das Kellerduell mit Köln

Natürlich war die Freude über den ersten Saisonsieg groß beim VfL Bochum - der sehr selbstkritische Blick auf die eigene Leistung beim 2:1 in Darmstadt soll aber die Sinne für die Heimaufgabe am Samstag gegen Schlusslicht Köln schärfen.

Erster Dreier am 10. Spieltag: So lange mussten die Bochumer in der Ligahistorie noch nie auf einen Sieg warten. Der vorherige Negativrekord stammte aus der Vorsaison, als der VfL am 9. Spieltag den ersten Sieg holte. Es war damals die Heimpremiere des neuen Trainers Thomas Letsch, Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt wurde mit 3:0 aus dem Ruhrstadion gefegt.

Die Bilanz der Bochumer, die in dieser Spielzeit schon viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt haben, beweist, wie eng es in der zweiten Tabellenhälfte zugeht. Nur ein einziger Sieg in den ersten zehn Saisonspielen reicht aus, um auf einem direkten Nichtabstiegsplatz zu landen. "In unserer Situation bringt das Erleichterung und Ruhe. Wenn man so lange auf einen Sieg wartet, tut das gut", freute sich Anthony Losilla. "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir nicht auf einem Abstiegsplatz stehen", sagte der Kapitän, der in Darmstadt mit zwei Ballgewinnen im Mittelfeld jeweils die Tore von Takuma Asano einleitete.

Bochum sieht Licht - allerdings nur mit Blick auf den Ertrag

Für den Japaner war es nach der Partie am 3. Spieltag gegen Augsburg (2:2) bereits der zweite Doppelpack in dieser Saison. Mit insgesamt vier Saisontreffern stellt er nun nach nicht einmal einem Drittel des Wettbewerbs eine neue persönliche Bestmarke auf. In Darmstadt erzielte Asano Mitte der ersten Hälfte die Führung, das 2:1 gelang ihm keine zehn Minuten nach der Pause.

Bochum sieht Licht - allerdings nur mit Blick auf den Ertrag an diesem Spieltag. Die Leistung in Darmstadt ließ eher stark zu wünschen übrig. Der erste Sieg darf die Sinne daher nicht trügen. Manchmal kann Licht am Ende des Tunnels auch ein entgegenkommender Zug sein. Die Protagonisten wirkten in ihrer Analyse des Auftritts beim Aufsteiger klar, schönreden wollte die Darbietung niemand, ganz im Gegenteil.

Es war sicherlich kein gutes Fußballspiel. Thomas Letsch

"Es war sicherlich kein gutes Fußballspiel", gab Letsch zu, die Leistung seines Teams sorgte bei ihm keineswegs für Verzückung. "Auch nach der 1:0-Führung haben wir keine Ruhe reinbekommen und das Gegentor gefangen. In der zweiten Halbzeit waren wir in einer kurzen Phase besser, aber fußballerisch war es alles andere als ein gutes Spiel."

Losilla meinte: "Nach neun Spielen ohne Sieg ist es vollkommen normal, dass wir nicht das Selbstvertrauen haben, um ein schönes Fußballspiel zu zeigen." Zwischenzeitlich wurden Erinnerungen wach an das vorherige Heimspiel gegen Mainz, als der VfL ein 2:1 mit der letzten Aktion noch aus der Hand gab, diesmal hielten die Nerven bis zum Abpfiff stand.

Die große Selbstkritik soll helfen, die Sinne für die nächste Aufgabe zu schärfen. Der VfL muss nämlich schon am Samstag zwingend nachlegen, sonst rauscht er womöglich sofort wieder unter den Strich. Das Schlusslicht kommt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), und bei einer Niederlage würde der VfL den 1. FC Köln in der Tabelle dann aufgrund des Torverhältnisses wieder an sich vorbeiziehen lassen.