Bochums Rezept: Kaum Speed, wenig Kilometer - aber viel Herz

Mit einem sehr guten Gefühl und mehr Punkten als erwartet geht der VfL Bochum als Tabellenzwölfter in die Länderspielpause. Die bisherigen Vorstellungen machen den Fans Hoffnung, nicht nur ein Intermezzo in der Bundesliga zu erleben.

Gewohntes Bild an der Castroper Straße: Der Aufsteiger VfL Bochum jubelt über ein Tor. picture alliance / ATP photo agency

Es ist ein etwas merkwürdiges Szenario. Rund um die Spiele im bezahlten Fußball werden nicht nur in Deutschland eine Menge Zahlen erhoben. Schaut man auf viele Parameter, dann könnte sich der Eindruck einstellen, es beim VfL Bochum mit einem sicheren Absteiger zu tun zu haben. Ganz so, wie viele Beobachter es im Sommer vermutet haben.

13 Punkte nach elf Partien - Reis: "Hätte ich sofort unterschrieben"

Die Bilanz der Mannschaft von Trainer Thomas Reis jedoch ist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den ersten elf Partien sogar besser, als es die Verantwortlichen im Sommer erwartet hatten. "Hätte mir einer gesagt, dass wir mit 13 Punkten in die dritte Länderspielpause gehen, dann hätte ich das sofort unterschrieben", so Reis.

Vor allem an der Castroper Straße tritt seine Mannschaft mit viel Engagement und Herz auf, dagegen liest sich die Auswärtsbilanz äußerst bescheiden. Aber auch hier lohnt sich natürlich ein genauerer Blick: Immerhin musste der Aufsteiger schon bei den Champions-League-Teilnehmern Wolfsburg, Bayern München und Leipzig antreten sowie beim 1. FC Köln, der eine sehr ordentliche Runde spielt.

Verblüffend beim Blick auf die Zahlen, dass der VfL in puncto Laufleistung nach wie vor zu den schwächsten Teams der Liga gehört: 110,8 Kilometer absolvierten die Bochumer Profis pro Spiel, so wenig läuft ansonsten nur noch der VfL Wolfsburg. Immerhin erreichte die Mannschaft von Thomas Reis am Samstag beim Heimsieg gegen Hoffenheim einen Topwert mit 118,3 Kilometern.

Und: Zwar verfügen die Bochumer in Gerrit Holtmann, der in der vorigen Saison als schnellster Spieler der 2. Liga gemessen wurde, über einen herausragenden Sprinter neben vielen anderen sehr schnellen Spielern, vor allem auf den Flügeln. Das drücken die ermittelten Zahlen aber nicht im Ansatz aus: 57,3 % der Laufstrecke legt der VfL im niedrigsten von vier Gängen zurück, das ist der höchste Anteil.

Verblüffend auch, dass der VfL zwar ziemlich erfolgreich auftritt, mit 70,1 Prozent aber die schlechteste Passquote aller 18 Bundesligisten aufweist. Und ziemlich bemerkenswert, dass beim VfL sehr oft die Null steht, freilich auf verschiedenen Seiten. Schon vier Mal blieben die Bochumer ohne eigenen Treffer, andererseits erlebten Manuel Riemann und Co. bereits fünf Begegnungen ohne Gegentor, das ist der Bestwert der Liga.

Und beim Blick auf die mäßigen Laufwerte hilft natürlich auch der Hinweis von Sebastian Schindzielorz. Bochums Sportchef hatte die Zahlen mit dem Hinweis gekontert, die Truppe von Thomas Reis repräsentiere schließlich nicht die Leichtathletikabteilung. Wichtiger ist es allemal, sinnvolle Wege zurückzulegen, und das kriegt der VfL offensichtlich bestens hin.

"Wir haben viel Kritik einstecken müssen, dass die Laufleistung nicht stimmt, dass die Sprintwerte nicht stimmen, dass die Abwehr nicht gut genug ist und dass wir zu wenig Tore schießen", so Reis. Und ergänzt dann ganz genüsslich: "Jetzt sehen wir, dass die Trainingsintensität hoch ist und dass sich die Mannschaft entwickelt."

Kapitän Losilla: "Unsere Fans sind überragend"

Etwas skeptisch hatte der Trainer im Sommer nach vorne geblickt und zumindest leise befürchtet, die Stimmung könne sich nach der Aufstiegs-Euphorie auch schnell wieder drehen. Das Gegenteil ist der Fall, die Bochumer Festspiele fanden auch gegen Hoffenheim ihre Fortsetzung, die VfL-Anhänger honorieren die beherzten Auftritte ihrer Liebling.

"Unsere Fans sind überragend, es ist einfach geil, solch eine Stimmung bei einem Spiel zu erleben", schwärmt Kapitän Anthony Losilla, der im Fußball schon eine Menge erlebt hat. Das Zwischenfazit des Bochumer Capitanos: "Wir genießen jede Partie und sind sehr dankbar."