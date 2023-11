Bochums Punktverlust gegen Köln "tut fast noch mehr weh"

Das 2:2 von Mainz in der 6. Minute der Nachspielzeit "tat schon sehr weh", sagt Kevin Stöger - das Unentschieden gegen Schlusslicht Köln "tut aber fast noch mehr weh". Warum? Das erklärte der Offensivspieler des VfL Bochum nach dem 1:1.

Nie zuvor in der Geschichte der Bundesliga war der VfL Bochum in den ersten fünf Heimspielen sieglos geblieben, mit dem 1:1 gegen den 1. FC Köln hat der Ruhrgebietsverein nun aber diese Marke aufgestellt. Allerdings verzerrt die Bilanz das Bild, denn der VfL trumpfte in fast allen bisherigen Heimspielen stark auf.

Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund am 2. Spieltag hatten die Bochumer, die zuvor 0:5 in Stuttgart untergegangen waren, den eigentlich übermächtigen Revier-Rivalen am Rand einer Niederlage, beim 1:1 gegen Frankfurt war der VfL dem 2:1 am Ende näher als die Eintracht, beim 2:2 gegen Mainz kassierten die Gastgeber den Ausgleich erst in der 6. Minute der Nachspielzeit, nur gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) war die Heimpartie schon nach 45 Minuten (0:3-Pausenstand) entschieden.

"Gegen Mainz tat es sehr weh", sagte Kevin Stöger nach dem Remis gegen Köln, um anzufügen: "Jetzt tut es fast noch mehr weh." Der VfL habe "ein gutes Spiel gemacht. Jeder hat gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren". Die Ausbeute "ärgert uns extrem".

Genug Gelegenheit für ein weiteres Tor

Die Bochumer trauern zurecht zwei verlorenen Punkten gegen das Schlusslicht hinterher. Es gab genug Gelegenheiten, um das Spiel für sich zu entscheiden - der VfL erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus von 13:4. Auch Stöger, der am 1:0 durch Lukas Daschner maßgeblich beteiligt war, vergab eine dicke Möglichkeit: Sein Freistoß wurde vom herausragenden Kölner Keeper Marvin Schwäbe pariert (69.). "Einen halben Meter weiter links, dann ist der Ball drin", sagte der Österreicher: "Das ärgert mich brutal."

Wir haben gegen Köln mindestens ein Tor zu wenig gemacht. Marc Lettau

Allein Takuma Asano hätte für einen hohen Sieg sorgen können. Der Japaner, in Augsburg (2:2) und zuletzt in Darmstadt (2:1) jeweils Doppeltorschütze, ließ aber selbst beste Gelegenheiten ungenutzt. "Wir haben gegen Köln mindestens ein Tor zu wenig gemacht", klagte Sportdirektor Marc Lettau in Anbetracht der hohen "Qualität der Torchancen".

Mit neun Punkten nach elf Spieltagen liegen die Bochumer "definitiv" unter ihren Möglichkeiten, sagt Lettau. "Nach schlechteren Spielen haben wir immer wieder Stabilität hineinbekommen", meint der Sportdirektor, der nach der Länderspielpause ähnliche Leistungen wie gegen Köln erwartet. Drei der nächsten vier Gegner sind Teams aus der unteren Tabellenhälfte: Heidenheim, Wolfsburg, Union.