Bochums Mittelfeld: Für Reis die Qual der Wahl

Das Hinspiel gegen den FSV Mainz wurde für den VfL Bochum zum Festtag. Rechtzeitig vor dem Wiedersehen meldet sich ein Schlüsselspieler zurück.

Dürften in Mainz die Bochumer Doppel imago images/regios24

Zweiter Spieltag, erstes Heimspiel in der Bundesliga nach elfjähriger Pause. Das Treffen mit dem FSV Mainz behalten die Bochumer Fans ganz gewiss in allerbester Erinnerung. 2:0 gewann der Aufsteiger im August nach einer grandiosen Vorstellung und Toren von Gerrit Holtmann und Sebastian Polter.

Vor dem Wiedersehen mit den Nullfünfern bleibt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zwar Außenseiter, kommt aber mit frischem Selbstbewusstsein und vollbesetztem Kader. In allen Mannschaftsteilen bieten sich dem VfL-Coach einige Auswahlmöglichkeiten.

Rexhbecaj meldet sich zurück

Zur guten Laune auf Bochumer Seite vor dem Doppelschlag gegen Mainz - nach dem Treffen am Samstag folgt am Dienstag bereits das Pokalspiel gegen den gleichen Gegner, dann aber daheim - trägt auch bei, dass sich Dauerläufer Elvis Rexhbecaj rechtzeitig spielfit zurückmeldete.

Der laufstarke Mittelfeldspieler hatte gegen den VfL Wolfsburg einen Schlag erhalten und zunächst nur reduziert trainiert. "Hinter seinem Einsatz stand in den letzten Tagen noch ein Fragezeichen", so Reis. "Das kann jetzt aber entfernt werden, er ist für Samstag einsatzbereit."

Rexhbecaj, Losilla, Pantovic, Löwen: Reis hat die Qual der Wahl

Damit hat Reis für das Mittelfeld erst recht die Qual der Wahl. Rexhbecaj ist eigentlich immer gesetzt, Anthony Losilla ohnehin. Zuletzt begann Milos Pantovic anstelle von Eduard Löwen, doch womöglich kehrt die Hertha-Leihgabe in die Startelf zurück, um dem Spiel mehr Struktur zu verleihen und mit seinen Pässen die zuletzt durchhängenden Flügelspieler besser zu unterstützen. Andererseits punktete Pantovic mit seinem Siegtreffer gegen Wolfsburg, könnte aber auch am rechten Flügel zum Einsatz kommen.

Ein offenes Spiel erwartet Reis am Samstag, die Entwicklung beim nächsten Gegner sei "toll, sie spielen attraktiven Fußball. Das hängt eng mit Bo Svensson zusammen. Sie spielen mutig und haben viele Punkte gesammelt."

In Mainz jedenfalls trifft der Bochumer Trainer ausnahmsweise mal keinen alten Kollegen aus dem Trainer-Lehrgang. Am vorigen Sonntag war dies Florian Kohfeldt, Coach des VfL Wolfsburg, am kommenden Samstag trifft Reis mit seinem Team auf den 1. FC Köln mit Cheftrainer Steffen Baumgart, den der VfL-Coach ebenfalls beim Trainer-Lehrgang intensiv kennenlernte.

Mit Svensson verbindet ihn wenig, man habe sich einmal als Jugendtrainer gegenüber gestanden, erinnert sich Reis. Sein Plan für die anstehende Aufgabe jedenfalls deckt sich mit dem von Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz: "Wir wollen attraktiv spielen, aber die defensive Stabilität darf dabei nicht abhanden kommen. Das ist mitentscheidend , um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen."

Das Hauptaugenmerk der ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr war dann auch die defensive Kompaktheit, die gegen Wolfsburg tatsächlich zu erkennen war. Nur zwei Torchancen ließ der VfL gegen die Niedersachsen zu. In Mainz allerdings wartet auf die Bochumer Defensivabteilung sicher eine ganz andere Herausforderung.