Bochums Matchball ohne Reis, aber mit Danilo Soares

Im vorletzten Heimspiel bietet sich dem VfL Bochum gegen den FC Augsburg am Sonntag die große Chance, vorzeitig den Klassenverbleib einzutüten. Cheftrainer Thomas Reis wird dann nicht mittendrin im Geschehen sein, wohl aber ein dringend benötigter Linksverteidiger.

Beim 0:3 in Freiburg hatte Bochum zuletzt einen, wie Reis es einschätzt, "gebrauchten Tag" erwischt. Das galt unter anderem für Linksverteidiger Danilo Soares, aber auch für die meisten anderen VfL-Profis. Der Brasilianer war bei Halbzeit in der Kabine geblieben, hatte zu Wochenbeginn wegen Hüft-Beschwerden aussetzen müssen, doch rechtzeitig zum Abstiegsfinale gegen Augsburg ist der Fein-Techniker wieder am Ball. Natürlich in der Startelf. "Das Fragezeichen um seinen Einsatz", so Vfl-Trainer Thomas Reis, "können wir getrost entfernen."

Der Trainer selbst wird nach seinem Innenraum-Verweis in Freiburg am Sonntag die gebotene Distanz zu seinem Team wahren und darf ab 30 Minuten vor Anpfiff bis 30 Minuten nach Spielende keinen wie auch immer gearteten Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Das Kommando an der Seitenlinie führt also Co-Trainer Markus Gellhaus, der dies bereits Mitte März tat, als Reis wegen einer COVID-19-Infektion das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach von daheim aus erleben musste. Resultat: 0:2 aus Bochumer Sicht.

Reis zur üblichen Einstimmung: "Das passt locker"

Die übliche Einstimmung auf das Spiel aber kann der Chef-Coach natürlich übernehmen. "In der Regel machen wir bei Heimspielen 75 Minuten vor dem Anpfiff die übliche Besprechung. Das passt also locker", so Reis. Ansonsten habe er volles Vertrauen in sein Trainerteam um Gellhaus und Routinier Frank Heinemann.

Die Mannschaft soll mit Freude in das Spiel gehen und möglichst ohne Verkrampfung. Thomas Reis

Ganz egal wie die Konkurrenz spielt, am Sonntag kann Bochum vorzeitig den Klassenerhalt perfekt machen, und das alleine ist schon eine Riesensensation. "Es wäre ein Traum, wenn wir das sofort und dann auch noch in einem Heimspiel klarmachen", findet Reis, "für uns ist das jedenfalls ein positiver Druck. Die Mannschaft soll mit Freude in das Spiel gehen und möglichst ohne Verkrampfung."

Das Stadion an der Castroper Straße wird nicht ganz ausverkauft sein, weil Augsburg das Kartenkontingent nicht voll ausgeschöpft hat und nur 500 Tickets orderte. 23.000 Eintrittskarten aber gingen an Fußballfreunde, die dem VfL wohlgesonnen sind und die Mannschaft mit dem üblichen Support begleiten werden. "Zu Hause", sagt Reis, "fühlen wir uns immer ein bisschen wohler und spielen etwas besser Fußball als auswärts."

25 seiner bisher 36 Punkte holte der Aufsteiger daheim, am Sonntag sollen die noch fehlenden drei möglichst schon dazukommen. Dann will Reis ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen als bei dem schlimmen Auftritt in Freiburg. "Ich bin überzeugt", so der Trainer, "dass uns diese Niederlage nicht umgeworfen hat. Ganz klar, am Sonntag wollen wir unsere bis jetzt schon starke Saison krönen."

Auch wenn der Chef-Trainer in diesem Fall erst mit Verzögerung gemeinsam mit seinen Spielern jubeln dürfte.