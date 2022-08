Bochums Manko: Das Ende der Idylle

Auch dank großer Geschlossenheit gelang dem VfL Bochum eine herausragende Saison 2021/22. Vom alten Zusammenhalt ist aktuell allerdings wenig zu sehen, nicht nur wegen der vier Niederlagen zum Auftakt.

Man arbeite am "dritten Wunder", verkündete Thomas Reis vor Beginn der Saison und meinte damit: Nach dem kaum erwarteten Aufstieg und dem ebenso wenig für möglich gehaltenen Klassenerhalt schickte sich der VfL Bochum an, sich für ein drittes Jahr in der Bundesliga zu qualifizieren. Davon ist der Revierklub aber momentan meilenweit entfernt.

Klar, die vier Niederlagen zum Saisonstart drücken auf die Stimmung, bedrohlicher aber scheint das Bild der Zerrissenheit, das der VfL derzeit abgibt. So wurde der Zeitpunkt verpasst, im sportlichen Bereich für klare Verhältnisse zu sorgen.

Letzter Arbeitstag für Schindzielorz - Fabian übernimmt

Sebastian Schindzielorz, einer der Baumeister der Bochumer Renaissance, spürte wenig Wertschätzung und verkündete vor Wochen seinen vorzeitigen Abschied. Der Sport-Vorstand, mit seinen Transfers und der Verpflichtung von Thomas Reis mitverantwortlich für den großen Bochumer Erfolg der jüngsten Vergangenheit, erlebte am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag.

Es übernimmt der unerfahrene bisherige Assistent Patrick Fabian. Der neue Mann wird am Donnerstag vorgestellt, er tritt in große Fußstapfen.

Aus der erfolgreichen Troika bleibt nur Finanzvorstand Ilja Kaenzig an Bord, der seinen Vertrag unlängst bis 2025 verlängerte. Ungewissheit begleitet vor allem die Zukunft von Trainer Thomas Reis, unter dem es in Bochum in den letzten knapp drei Jahren beständig aufwärts ging.

Merkwürdig, dass die Bochumer Entscheider nicht den günstigen Zeitpunkt im Frühjahr nutzten und mit dem Erfolgstrainer frühzeitig verlängerten. So entstand Unruhe und Ungewissheit, im Sommer gab es angeblich ein Angebot an Thomas Reis vom Aufsteiger FC Schalke. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Reis prüfte Schalke-Offerte und bat um Freigabe

Demnach habe Reis die Offerte geprüft und um seine Freigabe gebeten, doch die Bochumer Führung bestand auf einer Vertrags-Erfüllung bis 2023. In der Folge klagte Reis mal, es habe noch keine Gespräche über seine Vertragsverlängerung gegeben, musste dann aber zurückrudern und einräumen, dass man sich sehr wohl bereits zusammengesetzt, aber noch keine Übereinkunft getroffen habe.

Der Klub hatte jüngst eine verbesserte Offerte vorgelegt, offiziell vertagte man sich und will erst in der WM-Pause weitere Gespräche führen. Ob Reis dann überhaupt noch an Bord ist?

Vorbei ist es jedenfalls mit der Idylle an der Castroper Straße, mit der Ruhe und Geschlossenheit, die den VfL im Aufstiegsjahr und auch im ersten Bundesligajahr so stark machte. Reis weiß um seinen Marktwert, er führte den VfL zu sportlichen Höhenflügen, entwickelte junge Spieler und förderte auch Routiniers maßgeblich. Logisch, dass er nun auch in andere Gehaltsklassen aufsteigen will, nachdem er quasi als Trainer-Rookie in Bochum anheuerte.

Früh mit dem Rücken zur Wand

Dass der Vorjahres-Aufsteiger auch mal auf Platz 18 abrutschen könnte, kommt durchaus nicht überraschend. Wegen der aktuellen Gemengelage aber steht Reis mit seinem Team praktisch schon mit dem Rücken zur Wand und muss Punkte liefern In den beiden anstehenden Spielen gegen die Aufsteiger Werder Bremen und FC Schalke.

Das zumindest könnte für einen gewissen Stimmungsumschwung sorgen an der Castroper Straße. Dass Reis aber bis zum Ende der Saison oder sogar darüber hinaus Trainer des VfL bleiben wird, ist mittlerweile zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich geworden.