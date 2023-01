Bochums Lösung für die Abwehr: Schlotterbeck im Anflug

Neues Jahr, neuer Verteidiger: Zeitnah wird der VfL Bochum die Verpflichtung von Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg perfekt machen.

Schon Anfang Dezember hatte sich der 25-jährige Keven Schlotterbeck enttäuscht gezeigt, weil er beim SC Freiburg zuletzt eine Randfigur geblieben war. Um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen, liegt ein Wechsel innerhalb der Bundesliga nah, da kam das Interesse des VfL Bochum gerade recht.

Trainer Thomas Letsch bemüht sich um mehr Kompaktheit in der Defensive; Schlotterbeck wird den Konkurrenzkampf in der Abwehr deutlich beleben. Zuletzt gab es häufige Wechsel in der Bochumer Innenverteidigung, wo quasi nur der Ukrainer Ivan Ordets gesetzt war. Viele andere Kandidaten wie Dominique Heintz, Erhan Masovic und Vasilios Lampropoulos waren entweder verletzt oder spielten nicht konstant genug.

Zu Schlotterbecks Stärken gehören seine Ruhe am Ball und sein gutes Aufbauspiel, allerdings fehlt ihm natürlich momentan der Rhythmus. Seine stärksten Spiele machte der Linksfüßer als Mittelmann einer Dreierkette, auch das ist womöglich demnächst wieder eine Option für Thomas Letsch.

Deal soll zeitnah über die Bühne gehen

Das Interesse an Schlotterbeck ist schon länger bekannt, nun soll der Deal zeitnah über die Bühne gehen. Die Bild-Zeitung berichtete über den anstehenden Wechsel, das deckt sich mit kicker-Informationen.

Am Montag startet der VfL Bochum wieder mit dem Training, am Samstag geht es ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera, wo unter anderem drei Trainingsspiele auf dem Programm stehen.