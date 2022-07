Bochums kleiner Kader - Trio bangt um den Start

Es gibt Konkurrenten in der Bundesliga, die reisen mit 30 Profis oder mehr ins Trainingslager. Der Bochumer Kader ist vergleichsweise klein, überdies muss ein Trio fürchten, zum Bundesliga-Start auszufallen.

Aus Bochums Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Immerhin zwei Siege gegen Teams aus der Serie A fuhr der VfL Bochum in Südtirol ein, drehte zunächst gegen US Lecce ein 0:2, setzte sich am Samstag mit stark verbesserter Defensive dann 2:1 gegen Spezia Calcio durch. Trainer Thomas Reis lobte ausdrücklich Einsatz und Fleiß seiner Spieler in den intensiven Übungstagen, doch die personellen Probleme gut zwei Wochen vor dem Start in die Pflichtspielrunde mit dem Pokalspiel bei Viktoria Berlin am 30. Juli sind unübersehbar.

Schließlich werden für alle Mannschaftsteile noch Spieler gesucht; im Trainingslager war nicht mal die beliebte Spielform Elf gegen Elf möglich. Der Kader ist noch zu klein, besonders dringend ist die Fahndung nach einem Innenverteidiger. Zu Erhan Masovic und Vasilios Lampropoulos gibt es aktuell keine Alternative, zumal Kostas Stafylidis, der auch innen verteidigen könnte, als Linksverteidiger gebraucht wird.

Denn es liegt auf der Hand, dass Danilo Soares nicht rechtzeitig fit wird. Der Brasilianer hatte zunächst den Start in die Vorbereitung verpasst, dann ein paarmal mit der Mannschaft trainiert, in Südtirol aber war er gar nicht im Team-Training zu sehen und konnte nur am Rande ein paar Stabilisierungsübungen durchführen. Die Hüfte macht dem Linksverteidiger zu schaffen, der eine ausgezeichnete Bundesliga-Saison spielte und eigentlich unverzichtbar ist. Die Probleme sind nicht ganz neu, doch in der vorigen Saison zwangen sie den 30-Jährigen immerhin nicht zu einer längeren Pause. Aktuell dagegen ist noch gar nicht abzusehen, wann Danilo Soares wieder komplett belastbar ist und das Mannschafts-Training mitmachen kann.

Etwas mehr Hoffnung besteht immerhin bei Jacek Goralski, der wegen einer Augen-Operation allerdings im Trainingslager nicht dabei war und somit die Gelegenheit verpasste, nicht nur körperlich fit zu werden, sondern sich auch in seinem neuen Umfeld einzugewöhnen. Immerhin aber hat der Mittelfeld-Abräumer zuletzt noch für die polnische Nationalmannschaft gespielt, darum ist sein körperlicher Rückstand nicht allzu groß. Doch auch hier ist abzuwarten, wie belastbar der Pole im täglichen Training nach dem Eingriff am Auge ist.

Oberschenkelprobleme stoppen Ordets

Bleibt noch Ivan Ordets, der immerhin in Südtirol dabei war, aber bereits im ersten Test nach 20 Minuten angeschlagen vom Platz musste. Leichte Oberschenkelprobleme stoppten den Ukrainer, der natürlich auch sehr behutsam aufgebaut wird, nachdem er über sieben Monate lang kein Pflichtspiel bestritt. "Es ist deutlich zu sehen", so Reis, "dass er lange nicht mit dem Ball gearbeitet hat."

Noch aber hat der Bochumer Trainer zumindest die Hoffnung, dass der 1,95 Meter lange Innenverteidiger schnell wieder auf die Beine kommt und in der neuen Woche sogar in einem Testspiel mitwirken kann. "Wir hoffen, dass er bei einer der beiden Begegnungen dabei sein kann", so Reis mit Blick auf die anstehenden Vorbereitungsspiele am Donnerstag gegen Athletic Bilbao und am Samstag zur Saison-Eröffnung im Ruhrstadion gegen Antalyaspor.

Am Sonntag beendete die Bochumer Reisegruppe den Trip nach Südtirol und flog von Bozen aus nach Düsseldorf. Am Montag dürfen die Profis einen trainingsfreien Tag genießen, am Dienstag geht es weiter mit der intensiven Vorbereitung.