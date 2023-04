Bochums historische Schießbude und ein fataler Fehlgriff

In den ersten Heimspielen unter Thomas Letsch war der VfL Bochum kaum zu bezwingen und legte einige Favoriten aufs Kreuz. Auch davon ist aktuell nichts mehr zu sehen.

Die Analyse nach dem 1:5 gegen den VfL Wolfsburg, das gab Thomas Letsch zu, sei "ziemlich schwierig". Seine Mannschaft habe "viele Dinge gut gemacht", lobte Bochums Trainer zunächst, sprach dann aber natürlich auch "viele katastrophale Fehler" an, "wir haben es dem Gegner wieder mal zu leicht gemacht, gerade mit den ersten drei Gegentoren."

Diesmal gab es fünf, insgesamt bereits 66 Gegentore, das ist auch für den sportlich immer wieder mal arg gebeutelten VfL Bochum eine Negativmarke von besonderem Wert. 66 Gegentore nach 29 Spieltagen, mehr als je zuvor in der Bochumer Vereinsgeschichte: Eine historische Schießbude sozusagen.

"Eine Riesenchance" habe seine Mannschaft verpasst im Abstiegskampf, so Letsch, "das tut weh". In der Tat präsentierte sich der VfL Bochum über weite Strecken wie ein Absteiger, profitiert allerdings momentan auch davon, dass im Tabellenkeller auch die Kontrahenten straucheln und keinen Schritt vom Fleck kommen.

Vier der fünf jüngsten Heimspiele verlor der VfL

Das Zusammenspiel ist allerdings aus Bochum Sicht fatal: Immer wieder schleichen sich in der Defensive haarsträubende Fehler ein, und dass sich der Vorjahres-Aufsteiger im Abschluss schwer tut, zeigte sich am Samstag gegen Wolfsburg auch nicht zum ersten Mal. Kurios: In den ersten Heimspielen unter Thomas Letsch war der VfL Bochum kaum zu besiegen, zuletzt gingen allerdings vier der jüngsten fünf Heimspiele verloren. Nun kreuzt am Freitag Tabellenführer Borussia Dortmund zum Revierderby an der Castroper Straße auf.

Diesmal muss Letsch freilich auf seine Kappe nehmen, dass er bei seiner großen Auswahl in der Defensive zumindest eine schlimme Fehlentscheidung traf. Jordi Osei-Tutu ist nun mal kein Rechtsverteidiger, und als solcher war der schnelle Flügelmann gegen Wolfsburg in der Anfangsphase schon heillos überfordert. Hier hätte Letsch zu Beginn auf Cristian Gamboa oder Kostas Stafylidis setzen müssen, denn gerade über ihre linke Seite zogen die Wolfsburger schon in der Anfangsphase einige flotte Angriffe auf.

Osei-Tutu verschätzte sich wiederholt, stand völlig falsch, war an den ersten beiden Wolfsburger Toren beteiligt, wie übrigens auch der deutlich erfahrenere Kollege auf der linken Seite, Danilo Soares, der gegen Wolfsburg ebenfalls komplett neben sich stand. "Jordi hatte es gegen Union ganz gut gemacht", so Letsch zerknirscht, "diesmal hat es nicht so gut funktioniert." Aber natürlich ließ der Trainer seinen Spieler nicht komplett im Regen stehen, sondern sprach an, dass "insgesamt die Galligkeit fehlte in der ersten Halbzeit, das war zumindest nach der Pause besser."

Bochum balanciert nach wie vor nah am Abgrund

Das Heimspiel gegen den FC Schalke setzte Bochum neulich in den Sand, bot auch gegen den damaligen Tabellenletzten VfB Stuttgart einen schlimmen Auftritt, nun also die böse Klatsche gegen Wolfsburg: Nach wie vor balanciert der VfL Bochum am Abgrund, das ist nicht neu und auch nicht überraschend. Mut macht Letsch freilich die ebenfalls schwache Verfassung der anderen Mannschaften im Tabellenkeller, Mut macht natürlich auch, dass die Fans in ihrer beispielhaften Unterstützung für die Mannschaft nicht nachlassen.

"Wenn ich diese Atmosphäre sehe, diese Unterstützung, diesen Zusammenhalt, dann ist mir nicht bange", sagt Letsch. Seine Einschätzung vor den noch anstehenden fünf Bundesligaspielen: "Alle stehen hinter uns, wir haben alles noch in eigener Hand."