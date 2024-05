Bochums feine Heimbilanz - Broschinski wackelt

Im letzten Heimspiel der Saison wird der VfL Bochum am Sonntagabend gegen die Überflieger aus Leverkusen noch einmal extrem gefordert. Gut möglich, dass Trainer Heiko Butscher seine Erfolgsformation ändern muss.

Sieben Tore erzielte der VfL in den beiden jüngsten Begegnungen - drei gegen Hoffenheim, vier gegen Union - und sackte alle sechs Punkte ein. Die am vergangenen Sonntag in Köpenick erfolgreiche Mannschaft aber wird Trainer Heiko Butscher in jedem Fall ändern, womöglich sogar auf zwei Positionen.

Es liegt auf der Hand, dass der gegen Union gesperrte Kapitän Anthony Losilla ins Mittelfeld zurückkehren wird, dann wird wohl Matus Bero seinen Platz verlieren. Zudem wackelt der Einsatz von Moritz Broschinski, der zuletzt auf der rechten Seite eingesetzt wurde und sich in guter Verfassung präsentierte.

Asano steht bereit

"Er war erkrankt, war heute aber wieder da und hat leicht trainiert. Aber es gibt ein großes Fragezeichen", erklärte Butscher. Im Fall der Fälle würde wohl Takuma Asano übernehmen, der zuletzt nicht mehr zur Startelf gehörte, aber im Training, so Butscher, "einen frischen Eindruck gemacht hat und wieder bei 100 Prozent ist".

Das Spiel gegen den neuen Deutschen Meister und Europa-League-Finalisten beschließt den 33. Spieltag am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Interessantes Szenario: Womöglich ist der VfL vor dem Anpfiff der eigenen Partie schon gerettet, wenn nämlich Borussia Dortmund das Auswärtsspiel in Mainz am Samstagabend gewinnt.

Schließt der VfL gegen Bayer einen Kreis?

Natürlich werden sie diese Entwicklung in Bochum ganz intensiv verfolgen und dennoch versuchen, den Fokus auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen zu richten. Logisch, dass in diesen Tagen immer wieder darüber geredet wird, dass ausgerechnet die Mannschaft von der Castroper Straße die bisher letzte war, die Bayer Leverkusen in einem Pflichtspiel bezwingen konnte.

Natürlich gehen die Gastgeber als krasser Außenseiter in die Partie gegen die anscheinend unbesiegbare Mannschaft von Xabi Alonso, können aber auf eine starke Heimbilanz verweisen. Denn der VfL traf in den jüngsten 22 Heimspielen stets ins Schwarze, das gelang keiner anderen Bundesliga-Mannschaft.

Überdies steht Bochum in der Heimtabelle überragend da: Mit 23 Punkten aus den ersten 16 Heimspielen liegt der VfL in diesem Ranking aktuell auf Platz 8, vor zum Beispiel Freiburg, Bremen, Gladbach und dem viel gelobten Aufsteiger Heidenheim. Diese Bilanz ist allerdings etwas trügerisch, weil selbst Union als Nummer 16 in diesem Klassement nur drei Punkte weniger aufweist als die Bochumer.

Ähnlich stark war die Ernte übrigens auch in der vergangenen Saison für das Team von der Castroper Straße. Da fuhr der VfL satte 26 Punkte in den Heimspielen ein, mit der Krönung des 3:0 gegen Bayer Leverkusen am 34. Spieltag.