Bochums Fehlstart: Leidenschaft und Leere

In der vorigen Saison geriet das erste Heimspiel, ebenfalls gegen den FSV Mainz 05, zum großen Bochumer Feiertag. Diesmal jedoch herrschte Frust beim Vorjahres-Aufsteiger nach dem Spiel gegen die Rheinhessen.

Gerrit Holtmann spielte in seiner Karriere schon für Braunschweig, Mainz und Paderborn, ehe er in Bochum landete. IMAGO/kolbert-press

Wehmütig wird so mancher Bochumer Anhänger auf dem Heimweg an die rauschende Party vor rund einem Jahr gedacht haben, als der VfL Bochum seinen ersten Bundesligasieg seit elf Jahren gefeiert hatte. Grandiose Stimmung, Gerrit Holtmanns famoses Solo zum 1:0, am Ende der 2:0-Sieg gegen Mainz 05: Gleich am zweiten Spieltag hatte der VfL an der Castroper Straße ein Ausrufezeichen gesetzt.

Das erste Heimspiel der aktuellen Saison verlief aus Bochumer Sicht durchaus ungewöhnlich. Der VfL startete sehr beachtlich, voller Leidenschaft, aggressiv in den Zweikämpfen, war von Beginn an voll da. Der Ärger begann quasi mit dem ersten Gegentor, nach einem misslungenen Abschlag von Keeper Manuel Riemann, der beim Mainzer Fernandes landete.

Bei diesen Flanke, so Cheftrainer Thomas Reis, "hatten wir in der Box eigentlich eine gute Besetzung, doch da tauchst du unter dem Ball durch." Das Tor ging vor allem auf die Kappe von Erhan Masovic, der den internen Zweikampf gegen Vasilios Lampropoulos also knapp gewonnen hatte, sich aber erneut einen Lapsus leistete, wie zuvor auch schon wiederholt in der Vorbereitung.

Nicht nur in dieser Szene war zu sehen, dass es dem VfL noch an der gewünschten Kompaktheit in der Defensive mangelt. Gewiss, die Viererkette spielte in dieser Besetzung erstmals zusammen, auch deshalb waren einige Abstimmungsprobleme nicht zu übersehen. Dass sein Team aber die durchaus reale Möglichkeit herschenkte, zumindest einen Punkt an der Castroper Straße zu behalten, brachte Reis so richtig auf die Palme.

Eher mühsam beherrscht sprach der Bochumer Coach nach dem 1:2 gegen Mainz von "Fahrlässigkeit" in den hinteren Reihen. Und: "Man merkt es mir vielleicht nicht an, aber ich bin maßlos sauer, dass wir durch einen Standard mit klarer Zuteilung das Spiel hier verlieren." Wie beim ersten Gegentor hatte Karim Onisiwo ziemlich freie Bahn, um das zweite Tor zu erzielen.

Mindestens ebenso aber dürfte sich Reis darüber geärgert haben, dass sich seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit praktisch keine einzige nennenswerte Torgelegenheit heraus spielte. Schlimmer noch: Eine Schlussoffensive war nicht zu besichtigen, kein einziger der eingewechselten Spieler erzielte nennenswerte Wirkung.

Das sind nicht wir. Gerrit Holtmann

Starker Start, dann deutliches Nachlassen: Erst Leidenschaft, dann Leere gab es beim VfL. "Das sind nicht wir", monierte Außenstürmer Gerrit Holtmann, "wir haben viel zu viel quer gespielt. Der Gegner stand insgesamt ziemlich tief, dafür haben wir überhaupt keine Lösungen gefunden."

Es deuten sich - das allerdings nicht unerwartet - zähe Wochen an für den VfL, der am kommenden Samstag in Hoffenheim antritt und danach zum zweiten Heimspiel den FC Bayern empfängt. Es droht also zumindest eine gewisse Verweildauer auf den hinteren Plätzen. Aber auch das kennt der VfL Bochum aus der vorigen Saison.