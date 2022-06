Bochums erste FIFA-Spielerin: VfL verpflichtet "Vinicia_brc"

Der VfL Bochum hat erstmals eine FIFA-eSportlerin in den eigenen Reihen. 'Vinica_brc', seit einem halben Jahr für Wiesbaden tätig, setzte sich im eTalentwerk Cup durch.

Dass Frauen und Fußball nicht nur zusammengehen, sondern -gehören, ist lange keine Neuigkeit mehr - ob auf dem echten Grün, auf dem in wenigen Tagen die EM in England beginnt, oder am Controller. Kein Wunder also, dass es auch immer mehr eSportlerinnen gibt, die die FIFA-Szene aufmischen.

Mit Vinicia 'Vinicia_brc' de Oliveira Branco ist der VfL Bochum ab dem kommenden Ableger der Reihe um eine solche Spielerin reicher. Die 20-Jährige konnte sich beim eTalentwerk-Cup der Talentschmiede aus dem Pott durchsetzen und sich einen der beiden Plätze in der Mannschaft des VfL sichern.

Premiere für den VfL: Vinicia 'Vinicia_brc' de Oliveira Branco. VfL Bochum 1848 eSports Team Twitter

Zweiter Sprung in sechs Monaten

Damit geht die ambitionierte Gamerin innerhalb kürzester Zeit den zweiten großen Schritt ihrer Laufbahn. Denn erst Ende letzten Jahres hatte der SV Wehen Wiesbaden sie als Content Creatorin eingestellt. Dabei an ihrer Seite: Ebru 'Ebru582' Önal, eine der prominentesten FIFA-Spielrinnen Deutschlands.

Bei den Hessen, die sich laut Teamchef Sascha 'M_ocki' Mockenhaupt verstärkt "für die Förderung von Frauen im eSport einsetzen", überzeugte 'Vinicia_brc' mit ihren Skills und ihrem Auftreten: "Beim Women’s Cup hat sie mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und mit ihrer authentischen, offenen Art überzeugt“, ließ Mockenhaupt Anfang Dezember im Zuge ihrer Verpflichtung verlauten.

Wiesbaden kommt dem VfL entgegen

Dass de Oliveira Branco nun, nur gut sechs Monate nach dem Einstieg beim SVWW, beim VfL anheuert, ist laut des Bochumer Twitter-Accounts alles andere als eine Selbstverständlichkeit: "Möglich war ihre Teilnahme trotz eines laufenden Vertrages nur durch die gute Kooperation mit dem SVWW, 'M_ocki' und 'NMS - More than Sports'", dem Management der Gamerin mit portugiesischen Wurzeln.

Für Mockenhaupt, der auch als Profi in der 3. Liga-Mannschaft seines Arbeitgebers aufläuft, der Sinn der eigenen Initiative: "Es ist einfach schön zu sehen, dass unsere Frauenförderung Früchte trägt und Vinicia den nächsten Schritt gehen kann." Für diesen wünsche er "ihr und dem ganzen Team beim VfL Bochum ein erfolgreiches FIFA 23".

'Vinicia_brc' bedankte sich ihrerseits für die Zeit bei den Wiesbadenern, aber auch das Vertrauen der Bochumer - bei denen sie klare Ziele verfolgt: "Mehr Gas geben und mich spielerisch noch mehr entwickeln."