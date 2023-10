Bochums Dilemma: Schießbude, zweiter Teil

Satte 72 Gegentore kassierte der VfL Bochum in der vorigen Saison, so viele wie kein anderer Bundesligist. Nach sechs Spielen der neuen Saison lässt sich sagen: Die Tendenz ist wieder verheerend.

Es war einer der wichtigsten Punkte in der Vorbereitung im Sommer. Mit 72 Gegentreffern die Klasse zu halten, das würde vermutlich nicht noch mal gelingen, also ging es Trainer Thomas Letsch in der Vorbereitung vor allem um eine Stabilisierung der Defensive. Mehr Kompaktheit, näher bei den Gegenspielern und insgesamt schwerer auszuspielen sein, das war das Vorhaben. Nach sechs Spielen aber hat der VfL bereits wieder die meisten Gegentore aller 18 Bundesligisten kassiert. Schießbude, zweiter Teil.

Eine Frage der Qualität der Einzelspieler? Ein Problem des Systems? Jedenfalls war in München überdeutlich und gegen Mönchengladbach eine Stunde lang ganz klar zu besichtigen, wo es hakt beim VfL Bochum. Die Abstände sind zu groß, der läuferische Aufwand war mit mehr als 120 Kilometern zwar in Ordnung, doch offensichtlich waren die Läufe nicht immer sinnvoll.

Zu leicht ließ sich der VfL ausspielen, Gladbach zog das Spiel geschickt in die Breite, fand auf den Flügeln reichlich Raum, drang aber auch in der Mitte relativ leicht durch. Auch darum stellt Letsch in der aktuellen Trainingswoche alles auf den Prüfstand, natürlich auch die eigene Herangehensweise. Liegt es am leicht geänderten System? Seit Saisonbeginn kommt Bochum ja meistens in einem 3-5-2 oder einer leicht abgewandelten Formation daher.

Dass der VfL, der in der aktuellen Runde die Minus-Leistung der vorigen Saison mit 72 Gegentoren deutlich korrigieren wollte, nun nach sechs Spieltagen schon wieder bei 19 Einschlägen steht, kommentierte Letsch sarkastisch: "Da sind wir auf dem Weg zu einem neuen Rekord."

Auch mit einem rundum als stärker eingeschätzten Kader sind weder die gravierenden Probleme in der Defensive behoben, noch hat Letsch seinem Team die eklatanten Aussetzer ausgetrieben. "In keinster Weise", moniert Letsch, habe sein Team gegen Mönchengladbach "Zugriff auf den Gegner bekommen".

Dabei lesen sich die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so verheerend. 58 Prozent Ballbesitz für Bochum, das ist zumindest ungewöhnlich viel, 59 zu 60 gewonnene Zweikämpfe, auch da liegt der Hase nicht im Pfeffer. Es bleibt indes der Eindruck, dass Bochum erneut leicht die Gegentore herschenkte und bei flotten Gladbacher Kombinationen wenig dagegenzusetzen wusste.

Setzt Letsch nun auf Viererkette?

Und nun? Es wird spannend sein zu beobachten, ob Letsch in Leipzig auf Viererkette setzt. Schon kurios: Vor ziemlich genau einem Jahr, am 1. Oktober, hatte Letsch sein erstes Spiel als Bochumer Trainer bestritten und beim 0:4 in Leipzig eine heftige Bauchlandung erlebt. Damals hatte er es erstmals mit einer Dreierkette probiert, nachdem sein Vorgänger Thomas Reis fast ausschließlich auf eine Viererkette gesetzt hatte. Folgt nun also die Rolle rückwärts in Form einer Rückkehr zur Viererkette?

Zu erwarten ist zumindest, dass Letsch einigen anderen Spielern eine Chance gibt. Möglicherweise Cristian Gamboa auf der rechten Seite, obwohl auch der Mann aus Costa Rica gegen Mönchengladbach gewisse Schwächen verriet. Zur Stabilisierung der Abwehr könnte auch Keven Schlotterbeck eine Chance erhalten, der bisher noch nicht in der Startelf aufgetaucht war.

Abzusehen ist freilich, dass Letsch bis auf weiteres auf eine wichtige Figur im zentralen Mittelfeld verzichten muss. Matus Bero hatte bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Bernardo schon in den Anfangs-Minuten eine Knieverletzung erlitten und musste vom Feld. Eine genaue Diagnose teilte der VfL am Montag nicht mit, doch es ist von einer zumindest mehrwöchigen Pause für den Slowaken auszugehen.