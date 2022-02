Bochums "Capitano" kehrt zurück, aber der Heimrekord wackelt

Entwarnung beim VfL Bochum: Anthony Losilla kehrt nach kurzer Pause ins Training zurück. Am Samstag gegen den Rekordmeister steht der Kapitän wieder bereit.

Die Partie am Freitagabend bei Hertha BSC (1:1) hatte Anthony Losilla, positiv auf COVID-19 getestet, verpasst. Anfang der Woche kehrte der Bochumer Kapitän, ebenso wie Verteidiger Erhan Masovic, ins Mannschafts-Training zurück. Damit dürfte einem Einsatz des Dauerläufers am Samstag an der Castroper Straße gegen den FC Bayern nichts im Wege stehen.

"Beide spüren natürlich, dass sie kurz aus dem üblichen Programm raus waren", berichtet Thomas Reis. Speziell bei Losilla aber hat der Bochumer Trainer keine Befürchtungen, dass es nach der Zwangspause eng werden könnte im Blick auf die körperliche Fitness.

Denn gerade der Franzose geht im Training immer voran, trainiert immer am Limit, "anders", so Reis, "kennen wir ihn gar nicht". Damit scheint es beschlossene Sache, dass der Routinier seinen Platz vor der Viererkette gegen die Bayern wieder einnimmt, wenn dem VfL die härteste mögliche Prüfung in der Bundesliga bevorsteht.

Bisher kann sich die Ausbeute des Aufsteigers in den Heimspielen mehr als sehen lassen. Mit erst acht Gegentoren in zehn Begegnungen ist der VfL die Nummer zwei in dieser Statistik, lediglich der FSV Mainz 05, der daheim erst fünf Gegentore kassierte, war in den Heimspielen noch seltener zu überwinden. Aber klar ist natürlich auch, dass diese tolle Bochumer Heimbilanz gegen die Bayern kaum zu halten sein wird.

Ohne Losilla übrigens geriet der VfL zuletzt in Berlin mächtig ins Trudeln, erlaubte dem Gegner aber dennoch nicht viele klare Anschlussmöglichkeiten. "Eine unterirdische erste Halbzeit und eine starke Verbesserung nach der Pause" hatte Reis in Berlin gesehen; insgesamt aber zählte der kicker lediglich drei gefährliche Torschüsse auf den Kasten von Keeper Manuel Riemann. Ein Nachweis dafür, dass die von Reis geforderte Verbesserung in der Arbeit gegen den Ball insgesamt Früchte trägt.

Blum und Löwen wohl noch außen vor

Das ist natürlich auch am Samstag dringend erforderlich gegen die erwartete Offensivpower des FC Bayern, gegen den der VfL in der Hinrunde bekanntlich unter die Räder geriet und mit dem 0:7 die höchste Auswärts-Niederlage seine Vereinsgeschichte erlitt.

Umso wichtiger, dass Stratege Losilla am Samstag wieder zur Verfügung steht, ebenso wie Masovic, der allerdings wohl zunächst nur auf der Bank Platz nehmen wird. Zumindest Teile des Trainings absolvierte zu Wochenbeginn wieder Danny Blum; für einen Einsatz am Samstag aber dürfte es bei dem technisch starken Flügelstürmer nicht reichen. Und auch der ebenfalls positiv auf COVID-19 getestete Eduard Löwen muss sich noch gedulden.