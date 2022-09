Bochums brisante Woche: Die gefährliche Null

Jetzt oder nie: In den beiden Partien gegen die Aufsteiger Werder Bremen und Schalke 04 will der VfL Bochum die Trendwende herbeiführen.

Nur für sich genommen bietet die sportliche Bilanz noch keinen Anlass zu übergroßer Sorge. Zwar rangiert Vorjahres-Aufsteiger Bochum nach vier Runden mit null Punkten auf Platz 18. Richtig unterlegen aber war das Team nur gegen die Bayern, als der VfL erneut mit 0:7 Schiffbruch erlitt.

Zuletzt in Freiburg beim 0:1 spielte Bochum ordentlich mit, auch aus dieser Partie bezieht Thomas Reis seine Zuversicht und spricht von einer "positiven Entwicklung" seiner Mannschaft. Klar ist aber auch: Gegen zwei Gegner, die nicht dem obersten Regal zuzuordnen sind, muss der VfL an den beiden anstehenden Wochenenden punkten, um nicht schon den Anschluss zu verlieren. Und natürlich, um für einen Stimmungsaufheller zu sorgen.

Werder Bremen, am Samstag im Ruhrstadion nächster Bochumer Gegner, sorgte zwar schon für Spektakel an den ersten Spieltagen, dürfte aus sportlicher Sicht aber eher in Reichweite sein als zum Beispiel Hoffenheim, Freiburg und natürlich die Bayern.

Auch Reis selbst gibt kein gutes Bild ab

Eine Woche später wartet das brisante und schon jetzt mächtig aufgeladene Derby beim FC Schalke, dem Klub also, der im Sommer offenbar versuchte, sich die Dienste von Bochums Trainer Thomas Reis zu sichern. Auch diese Angelegenheit, die zuerst die "Bild"-Zeitung erwähnte, beschäftigt die Bochumer in diesen Tagen. Der VfL ist derzeit von zuvor gewohnter Einigkeit weit entfernt, auch Reis selbst gibt kein gutes Bild ab.

So geriet sogar am Donnerstag die Vorstellung des neuen Sportdirektors ein wenig ins Hintertreffen; Patrick Fabian wird am Samstag an der Castroper Straße seine erste Bundesliga-Begegnung in verantwortlicher Position als Nachfolger von Sebastian Schindzielorz erleben.

Und sportlich gesehen? Vor allem in der Hintermannschaft muss sich der VfL noch finden. Es fehlt die Geschlossenheit der vorigen Saison, was sich natürlich auch durch die zahlreichen Umstellungen erklärt, zu denen Reis wegen verletzungsbedingter Ausfälle gezwungen ist.

Bereits 13 Teams starteten mit fünf Niederlagen

Unter allen Umständen sollen am Samstag die ersten Punkte her, doch auch fünf Niederlagen zum Start weisen nicht unbedingt den Weg zurück in die 2. Liga. Bereits 13 Teams starteten mit fünf Niederlagen in eine Bundesliga-Saison, nur fünf von ihnen stiegen ab, zuletzt der 1. FC Köln nach der Saison 2017/18.

Ein weiterer Blick auf die Zahlen: In der vorigen Saison erzielte der VfL Bochum knapp 40 Prozent seiner Tore nach Standards, in der neuen Saison noch kein einziges. Die Chancenverwertung fiel von 24,4 auf 15,0 Prozent, in der aktuellen Saison ließ Bochum fast doppelt so viele Chancen pro Spiel zu wie in der vorigen Saison, nämlich 10,5 gegenüber 5,8. Eingerechnet ist dabei natürlich auch die Partie gegen die Bayern, als der VfL auf verlorenem Posten stand.

Mainz wurde noch Zwölfter, Gladbach träumte von der Königsklasse

Mit gefährlich wenig Ertrag, nämlich null Punkten, ist Bochum Schlusslicht der Tabelle, doch auch aus dieser Position kann sich eine beachtliche Saison entwickeln. Zuletzt nämlich startete der FSV Mainz 05 in der Saison 2020/21 so schlecht und landete trotz fünf Niederlagen zu Beginn am Ende noch auf Platz zwölf.

Noch viel besser lief es vor einigen Jahren für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen blieben an den ersten fünf Spieltagen der Saison 2015/16 ohne Punktgewinn, erreichten am Ende aber tatsächlich noch die Qualifikationsrunde zur Champions League.