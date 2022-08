Bochums bitteres Déjà-vu: "Das darf so nicht sein"

Der VfL Bochum zeigte im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim eine solide Leistung - und verlor doch erneut wegen eines Eckball-Gegentors.

Den Saisonstart hatte sich der VfL Bochum sicherlich anders vorgestellt: Nach zwei Spieltagen steht die Mannschaft von der Castroper Straße noch ohne Punkte dar. Dass sie gegen Mainz in der Vorwoche und die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag Niederlagen hinnehmen musste, lag auch an der Standardschwäche: Die beiden entscheidenden Gegentreffer kassierte der VfL jeweils nach einem Eckball.

In Sinsheim erzielte Munas Dabbur zwei Minuten vor Schluss per Kopf den 3:2-Endstand nach einer kurzen Eckball-Variante. "Am Ende ist es dann ähnlich wie vergangene Woche gegen Mainz. Durch ein Gegentor nach Standard verlieren wir, das darf so nicht sein", wird Doppelpacker Simon Zoller auf der Vereinswebsite zitiert.

Führung zu schnell weggegeben

Bereits der Ausgleich der Hoffenheimer resultierte aus einem Eckball. Insgesamt kassierten die Bochumer somit vier ihrer fünf Gegentore per Kopf (drei davon nach Eckbällen). Deutlich zu viel für eine Mannschaft, die wohl um den Klassenerhalt kämpfen wird. Neben den Standards sorgte auch der schnelle Ausgleich für Frust. Nur zehn Minuten nach Zollers 2:0 war die Partie wieder ausgeglichen.

"Wir haben gut reingefunden, mit dem frühen 2:0 im Rücken wollten wir die Luft bei Hoffenheim rausnehmen", so VfL-Coach Thomas Reis, dem auch bewusst war, dass die Gegentore zu "schnell und zu einfach" fielen. Selbst der Hoffenheimer Coach André Breitenreiter räumte ein, "nach 20 Minuten nicht daran geglaubt" zu haben, "dass wir heute als Sieger vom Platz gehen". Doch dann schlug die TSG eben noch nach zwei Eckbällen zu.

Am Ende ist es dann einfach zu billig. Philipp Hofmann

Über das gesamte Spiel betrachtet sah Reis laut eigener Aussage aber "viele" Dinge, die sein Team besser gemacht hat als noch in der Vorwoche gegen Mainz. Auch mit dem Auftritt des "neuen Personals", unter anderem von Neuzugang Dominik Heintz, der gleich in der Startelf gestanden hatte, zeigte er sich zufrieden. Trotz der Leistungssteigerung im Vergleich zum 1. Spieltag überwog am Ende aber verständlicherweise die Enttäuschung: "Wir belohnen uns am Ende nicht für den Aufwand. Es ist sehr, sehr ärgerlich", erklärte Zoller. Philipp Hofmann, der es schwierig fand, überhaupt "Worte zu finden", stimmte seinem Offensivkollegen zu: "Vom Gefühl her haben wir ein gutes Spiel gemacht. Aber am Ende ist es dann einfach zu billig."

So stehen die Bochumer gemeinsam mit Bayer Leverkusen mit null Zählern am Tabellenende. Dass sie am nächsten Sonntag gegen den FC Bayern die ersten Punkte sammeln, ist ohnehin äußerst fraglich - erst recht aber, wenn sie die Standardschwäche nicht in den Griff bekommen.