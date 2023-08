Bochums bewährte Flügel: Schwere Zeiten für Gamboa und Soares

Nicht alle Bochumer Personalfragen sind geklärt nach dem starken 2:1 im Test gegen Luton Town. Zwei Platzhirsche müssen um ihren Platz in der Startelf bangen.

Danilo Soares verpasste die Generalprobe gegen die Engländer wegen muskulärer Probleme, es wird aber erwartet, dass er zeitnah wieder ins Training einsteigen kann. Der Brasilianer gehörte zur Bochumer Aufstiegsmannschaft, war in den vergangenen Jahren stets ein wichtiger Faktor auf der linken Seite, doch nun muss er arg rudern, um seinen Platz im Team zu behaupten.

Das liegt unter anderem daran, dass Thomas Letsch künftig wohl auf ein 3-5-2 als Basis setzt. Die Position auf der linken Seite aber wäre nicht ideal für den Brasilianer, der seine Stärken vor allem in einer Viererkette ausspielen kann mit seiner Routine, gutem Stellungsspiel und feiner Ballbehandlung.

Konkurrent Antwi-Adjei - und ein Neuzugang?

In der Vorbereitung setzte Letsch häufig auf eine sehr offensive Lösung auf der linken Seite in Form von Christopher Antwi-Adjei, ansonsten Linksaußen, aber gewiss nicht überfordert, die linke Seite zu beackern. Schließlich nimmt "Jimmy" bereitwillig auch weite Laufwege nach hinten auf sich, hat in der Vorbereitung weiter Punkte gesammelt und war ja auch schon in der vorigen Saison einer der Aktivposten in der Offensive.

Dauerbrenner Soares also muss arg um seine Position kämpfen, zumal noch ein Mann für die linke Seite verpflichtet werden soll, der etwas offensiver eingestellt ist als der Brasilianer. Soares hatte überdies eine äußerst unbefriedigende Rückrunde erlebt, musste wegen gesundheitlicher Probleme zweimal in der Pause ausgewechselt werden, blieb auf der Zielgeraden der Saison wegen Formschwäche sogar nur draußen.

Passlack gesetzt

Ähnlich unbefriedigend verlief die Saison in weiten Teilen auch für sein Pendant auf der anderen Seite, Cristian Gamboa. Auch er ein Faktor der Aufstiegsmannschaft, oft bewährt, mit seinem Engagement und seiner offenen, optimistischen Art ein äußerst wichtiger Spieler im Kader. Als es aber in der vergangenen Saison ernst wurde, hatte ihm Saidy Janko den Rang abgelaufen. Für den Mann aus Costa Rica blieb nur der Platz auf der Bank.

Nun will er einen neuen Anlauf starten, ist zudem einer der schnellsten Spieler im Kader, äußerst einsatzfreudig, aber eben auch kein Experte in einem 3-5-2-System. Dort scheint zunächst der frühere Dortmunder Felix Passlack gesetzt, der in der Vorbereitung meist auf der rechten Seite ran durfte und seinen Job zwar nicht herausragend, aber sehr ordentlich erfüllte.

Bernardo überzeugt direkt

Mehr Chancen auf einen Startplatz beim Pokalspiel am Samstag in Bielefeld dürfte Neu-Erwerbung Bernardo besitzen, auch wenn der erst ein paar Trainingseinheiten mit seinen neuen Mannschafts-Kollegen absolvierte. Der Brasilianer aber zeigte sich, in der Pause eingewechselt, gegen Luton Town schon sehr stellungssicher und abgeklärt, ungeachtet der Tatsache, dass er über ganz wenig Spielpraxis verfügt.

Noah Loosli durfte über weite Strecken der Vorbereitung links in der Dreierkette verteidigen, nun könnte ihm Bernardo auf Anhieb den Rang ablaufen. Und der Konkurrenzkampf in der Defensive dürfte demnächst noch heftiger werden: Für die Position links in der Dreierkette oder generell für die Innenverteidigung wird ja noch ein Spieler gesucht.